1server

Борис Богуцкий 1server

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Наполнение магазина контентом

    Описание фирмы: Интернет-магазин по продаже комплектующих для компьютеров. http://nbplaza.com.ua/ Обязанности: Написание описаний для товаров интернет-магазина (комплектующие для компьютеров, мультимедийные проекторы, лампы, серверные комплектующие).Мониторинг ценНаполнение сетки характеристик.Обновление новостей и статей.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Наполнение магазина контентом
Порядочный заказчик, продолжаем сотрудничество! Рекомендую!
рекомендую, работает быстро и качественно
Ответный отзыв