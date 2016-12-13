Нужно создать логотип для сайта и иконки для различных категорий сайта. Тематика сайтов : комплектующие для компьютеров , мультимедийные проекторы.
Иконки и Пиксель-арт24 заявки
Закрыт
8 лет назад
Нужно создать логотип для сайта и иконки для различных категорий сайта. Тематика сайтов : комплектующие для компьютеров , мультимедийные проекторы.
Описание фирмы: Интернет-магазин по продаже комплектующих для компьютеров. http://nbplaza.com.ua/ Обязанности: Написание описаний для товаров интернет-магазина (комплектующие для компьютеров, мультимедийные проекторы, лампы, серверные комплектующие).Мониторинг ценНаполнение сетки характеристик.Обновление новостей и статей.