Контекстная реклама, Яндекс Директ
Ключевые навыки:
- Хорошие знания в области интернет-рекламы и интернет-маркетинга. Опыт с 2007 года;
- Опыт ведения рекламных кампаний бюджетом до 2 млн.р. в месяц (Яндекс.Директ, Бегун, Google AdWords, Товары@Mail);
- Опыт работы с тизерными и товарными сетями
- Опыт работы с контекстно-медийными системами;
- Знание систем аналитики Яндекс.Метрики, Google Analytics;
- Наличие собственного программного обеспечения для автоматизации рутинной работы. Так же в наличии Базы Пастухова, Кейколлектор и другие инструменты.
- Аналитический склад ума
- Грамотный русский язык (устная и письменная речь);
- Ответственность к срокам, внимательность к деталям, аккуратность к исполнению задач.
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