Контекстная реклама, Яндекс Директ

Ключевые навыки:

- Хорошие знания в области интернет-рекламы и интернет-маркетинга. Опыт с 2007 года;

- Опыт ведения рекламных кампаний бюджетом до 2 млн.р. в месяц (Яндекс.Директ, Бегун, Google AdWords, Товары@Mail);

- Опыт работы с тизерными и товарными сетями

- Опыт работы с контекстно-медийными системами;

- Знание систем аналитики Яндекс.Метрики, Google Analytics;

- Наличие собственного программного обеспечения для автоматизации рутинной работы. Так же в наличии Базы Пастухова, Кейколлектор и другие инструменты.

- Аналитический склад ума

- Грамотный русский язык (устная и письменная речь);

- Ответственность к срокам, внимательность к деталям, аккуратность к исполнению задач.