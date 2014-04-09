1stdesignstation

Максим Косенко 1stdesignstation

 
47 летУкраина/Феодосия
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Графический дизайн, Промышленный дизайн, Архитектура и проектирование

Качественно и в установленные сроки выполним -

Дизайн и верстку сайтов,

Промышленный дизайн,

Архитектурную и проектную документацию разделов АР, АС, КЖ (В т.ч сметную документацию)

3d визуализацию

Презентации

Корпоративный стиль

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График работы -24/7. Предоплата мин 60% (за скорость надбавка по договоренности)

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Верстка сайта
Портфолио