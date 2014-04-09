Максим Косенко 1stdesignstation1stdesignstation
47 летУкраина/Феодосия
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Графический дизайн, Промышленный дизайн, Архитектура и проектирование
Качественно и в установленные сроки выполним -
Дизайн и верстку сайтов,
Промышленный дизайн,
Архитектурную и проектную документацию разделов АР, АС, КЖ (В т.ч сметную документацию)
3d визуализацию
Презентации
Корпоративный стиль
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График работы -24/7. Предоплата мин 60% (за скорость надбавка по договоренности)
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Портфолио
- Без названия113 просмотров
- Мельницы Судьбы102 просмотра
- Captain Nemo112 просмотров