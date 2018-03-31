1stprogrammist

Привет всем. Есть бекенд на Laravel. Фронт на React. Нужно помочь мне в паре моментов, а именно в ререндере компонентов. Сейчас почему то ререндерятся функции в сокетах из за этого тормозит приложение. Нужно помочь ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех. Стоит задача и решил выполнить ее использую mean stack. Пришел к тому что нужно использовать отношения mongoose, потому что как мне кажется по другому - никак. Нужен человек который в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Привет всем. Есть хостинг, на котором расположен сайт. Есть домен, который подключаем через cloudflare. Привязываю IP хостинга в панеле cloudflare для нужного домена. Сделал это два дня назад, в итоге /cgi-sys/defaultwebpage.cgi и страница ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую всех. Есть сайт, на нем отрабатывает ajax. 2 файла. Но из за cloudflare вылетает ошибка 524 и скрипты не отрабатывают. Нужно настроить сервер (как я понял), что бы они работали.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех. Имеется убунта. Так же прописан домен вида mail.site.ru с протоколом mx. Нужно поставить на него почту, для приема и отправки писем с веб интерфейсом. Пытался сам это проделать, но почему то ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех. Есть сайт, когда смотрю Chrome Networks [table]Waiting (TTFB) = 4s[/table]Из за этого сайт очень долго грузит, нужно уменьшить это время. Скорее ...Завершен7 лет назад
Привет всем. Есть социальная сеть, но очень долго открываются страницы, есть пару догадок. Нужно провести не большой аудит и дать подсказку в чем проблема. Оплата сбербанк. Работа через тимвир или скайп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех. Есть соц сеть, в который имеются баги, с codeigniter не работал, работал с laravel. Есть пару вопросов, который хотел бы что бы объяснили. Оплата сбербанк.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Привет всем. Есть тест, к нему есть админка. В админке выводится информация и ссылка на каждого пользователя. Нужно что бы при нажатии на ссылку открывался тест и показывал как пользователь ответил на вопрос. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую всех. Задача не сложная для опытных людей. Оплата sberbank Краткое Т3: Нужно сделать что-то типа рулетки 1) Есть поле ввода 2) Пользователь вводит код (который известен заранее, у ...Завершен7 лет назад
Привет всем. Для знающего человека задача будет не сложной.Завершен7 лет назад
Есть проект Laravel. В нем уже есть шаблон. Нужно в него добавить шаблон и сделать что бы по test.ru открывался первый, по test2.ru открывался второй. Интересует консультация как это реализовать и протестировать. Использую MAMP, для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Приветствую всем. Имеется шаблон, нужен опытный человек который объяснит мне как лучше сделать. Возможно просто на словах. Цена ваша, подробнее в лс.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад