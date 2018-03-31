1stprogrammist

Антон 1stprogrammist

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Junior web dev

HTML5, CSS3, LESS, JS, BOOTSTRAP4+FLEXBOX.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
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Отзывы фрилансеров

az73
51 год
8 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Уменьшить время Waiting (TTFB), настроить сервер apache2
Все ок, Антон постоянно на связи. Впечатления положительные. Рекомендую.
Человек сделал все по высшему разряду и за короткий срок. Сайт стал грузится быстрее на 3-4 секунды, что очень радует. Если будут подобные задачи, обращусь еще.
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NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Консультация/написание части кода на laravel
LaravelPHP
Спасибо Антону за проект! Было приятно и комфортно взаимодействовать: чёткое описание сути задачи, всегда на связи, грамотные вопросы по делу и существу, мгновенная оплата. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Человек провел со мной консультацию по интересующему меня вопросу. Все выполнено в лучшем виде, ответил на интересующие меня вопросы, написал примеры кода и инструкцию последовательных действий. Спасибо
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AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Нуждаюсь в человеке который разбирается в Laravel для консультации
Laravel
Все отлично - рекомендую к сотрудничеству.
Заказ выполнен в считанные минуты и с учетом концептуальных материалов.
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