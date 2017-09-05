Изготовление чертежей 2D, сайтов и лендингов, установка счетчика на сайт для учета посетителей
Опыт работы техником-инвентаризатором, чертежником 12 лет, изготовление поэтажных планов зданий любой сложности. Выполнение работ в программе BricsCad (чертежи данной программы открываются в AutoCAD) в самые короткие сроки. Помогу определиться с выбором планировки или перепланировки объекта.
- Создание лендинга или сайта, установка счетчика в Яндекс Метрике для учета посетителей Вашего сайта.
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Портфолио
- Создам чертеж поэтажного плана здания в 2D180 просмотров
Тестирование сайтов
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$5/час
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Чертежи и Схемы
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$5/час
от $35от 1 дня
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