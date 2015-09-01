Любич Анатолий Евгениевич

IT-специалист

Полная занятость.

Возраст:

22 года

Город:

Киев

Телефон:

095-160-83-65

Эл. почта:

[email protected]

Опыт работы:

Знание Html, CSS. (Flex-box, Grid CSS).

Закончил курсы QA Start Up.

Год работы в компании журнала «Познайка» на должности системного администратора.

Год работы в компании «Все про бухгалтерський облік» на должности junior dev.

В данный момент осваиваю:

JavaScript, React, Unix, SQL.

https://github.com/1ubush

Профессиональные и другие навыки:

Умение работать с большим количеством информации.

Стрессоустойчивый.

Умение работать в команде.

Образование Национальный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)

Юридический факультет, юрист.

Высшее, с 09.2020 по наст. время.

5 курс, заочная форма образования.

Киевский электромеханический колледж (КЕМК)

Компьютерные системы и сети.

Среднее специальное, с 09.2015 по 02.2020

Знание языков: