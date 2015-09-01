Любич Анатолий Евгениевич
IT-специалист
Полная занятость.
Возраст:
22 года
Город:
Киев
Телефон:
095-160-83-65
Эл. почта:
Опыт работы:
- Знание Html, CSS. (Flex-box, Grid CSS).
- Закончил курсы QA Start Up.
- Год работы в компании журнала «Познайка» на должности системного администратора.
- Год работы в компании «Все про бухгалтерський облік» на должности junior dev.
- В данный момент осваиваю:
Профессиональные и другие навыки:
- Умение работать с большим количеством информации.
- Стрессоустойчивый.
- Умение работать в команде.
Юридический факультет, юрист.
Высшее, с 09.2020 по наст. время.
5 курс, заочная форма образования.
Киевский электромеханический колледж (КЕМК)
Компьютерные системы и сети.
Среднее специальное, с 09.2015 по 02.2020
Знание языков:
- Английский ─ начинающий
- Русский ─ свободно
- Украинский ─ свободно