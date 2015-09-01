1ubush

Анатолий Любич 1ubush

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Любич Анатолий Евгениевич

IT-специалист

Полная занятость.

Возраст:

22 года

Город:

Киев

Телефон:

095-160-83-65

Эл. почта:

[email protected]

Опыт работы:

  • Знание Html, CSS. (Flex-box, Grid CSS).
  • Закончил курсы QA Start Up.
  • Год работы в компании журнала «Познайка» на должности системного администратора.
  • Год работы в компании «Все про бухгалтерський облік» на должности junior dev.
  • В данный момент осваиваю:
JavaScript, React, Unix, SQL.

https://github.com/1ubush

Профессиональные и другие навыки:

  • Умение работать с большим количеством информации.
  • Стрессоустойчивый.
  • Умение работать в команде.
Образование Национальный университет биоресурсов и природопользования (НУБиП)

Юридический факультет, юрист.

Высшее, с 09.2020 по наст. время.

5 курс, заочная форма образования.

Киевский электромеханический колледж (КЕМК)

Компьютерные системы и сети.

Среднее специальное, с 09.2015 по 02.2020

Знание языков:

  • Английский ─ начинающий
  • Русский ─ свободно
  • Украинский ─ свободно