1vanBaffet

Design|Дизайн Я профессиональный дизайнер. Работаю в программе Photoshope 2021. Начал заниматься дизайном в 2016 году.

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О моих знаниях и способностях

1. Знаю все инструменты,все элементы и способности фотошопа

2. Фотошоп - моё второе Я

3. Работаю уже 5 лет.

4. Сделаю ваш заказ максимально качественно,делаю двойную обработку чтобы изображение было качественное,без шумов и сглаженное.

5. Во время выполнения заказа буду кидать вам все этапы создания дизайна,вы можете что-то изменить в работе.