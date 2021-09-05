1vanBaffet

Иван Баффет 1vanBaffet

 
21 годРоссия/Сочи
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Design|Дизайн Я профессиональный дизайнер. Работаю в программе Photoshope 2021. Начал заниматься дизайном в 2016 году.

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                                                       О моих знаниях и способностях 

1. Знаю все инструменты,все элементы и способности фотошопа

2.  Фотошоп - моё второе Я

3. Работаю уже 5 лет.

4.  Сделаю ваш заказ максимально качественно,делаю двойную обработку чтобы изображение было качественное,без шумов и сглаженное.

5.  Во время выполнения заказа буду кидать вам все этапы создания дизайна,вы можете что-то изменить в работе. 