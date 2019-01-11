1vladan007

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КРАСИВЫЕ В СТИХАХ НА ЗАКАЗ СКОРО БУДУТ У ВАС!!!!!!!!!

Жизнь человека - это сплошное познанииеЧто за чем и что куда,Допустим погорел ты за опознаниемВрачебного почерка, что нам прочесть нельзя никогда!!!Да что там врачи - каракули не им только даны,На Земле распространение каракуль существует кругом, Если другом умным не оповещены,То захочется горело чтоб ВСё алым огнем!!!15.01.2019.VladaN.Вроде старый, но всё же Новый!!!Если день этот всё ж взял паступилTo Значит новый по старому год почти наступил,А если ты его никогда не встречал,То значит, дед Мороза никогда ты не встречал...Да быть того совсем не может,Если негелист, то возьми Флаг - все-равно не поможет,Новый год хоть по-старому нужно любитьДля того, чтоб веселее по Земле родной веселее ходить !!!13.01.2019.VladaN. В БИТКОИНЕ лишь вся сила, брат!!!Еще в прошлом веке в С.Н.Г. Человечество совсем не тем жило,При Союзе поле, лошадь -РЕМЕСЛО!!!А теперь совсем не тем грядем,Идем совсем другим путем!!!От Америки пришел к нам интернетДля того, чтоб народ добрый был во что хошь одет,Ну и вот теперь мы лишь тем и живем,Что из сети BTC лопатою гребем!!!11.01.2019.VladaN.

Поверь в мечту!!!

Ненавижу этих тех,

Кто Шампуни производит,

Дай бог им нести во всем большой успех,

Эх, по пути то все заводит:

Снова будет Новый Год,

Что желания обычно исполняет,

Он точно наступит и задуманное принесет...

Надеюсь судьба не подставля́ет!!!!

Год 20/20 наконец придет,

О нем мы лишь подозревали,

И каждый в нем мечту найдет,

О чем все сами только знали!!!

26.12 .2019.VladaN.6:35.