20012007ksy

Интернет-маркетолог

Добрый день, меня зовут Ксения и я начинающий интернет-маркетолог, окончила годовую программу в онлайн-школе"Interra" профессия: Интернет-маркетолог.

Чем могу быть полезна?

-помогу в настройке и ведение рекламных кампаний

-создам посадочную страницу во Вконтакте (анализирую и выявляю ЦА, настраиваю таргетинг)

-настраиваю приложения рассылки во Вконтакте (Senler)

-работаю с конструкторами Landing Page (Tilda)

-создаю и веду сообщества во Вконтакте (работа с внешним видом сообщества, работа с контентной частью сообщества)

-контекстная реклама в РСЯ (подбор ключевых слов,Яндекс Wordstat,Яндекс Директ, UTM-метки,запуск и модерация,масштабирование-Яндекс Аудитория, управление, аналитика и оптимизация кампании.

-Яндекс.Метрика

-умею работать с бесплатными графическими онлайн-инструментами (Canva,Supa, Photoshop,с готовыми psd шаблонами)

-создам чат-бота в Senler, Telegram( сделаю канал)

-E-mail рассылки в сервисе GetCourse

- регистрация в справочниках (для офлайн бизнеса)

Когда ко мне обращаться?

-если хотите повысить продажи своих услуг

-привлечь больше клиентов из соцсетей

-нет знаний по настройке рекламы.

Сайт :https://tilda.cc/page/?pageid=18106598&projectid=2514939