20012007ksy

Добрый день, меня зовут Ксения и я начинающий интернет-маркетолог, окончила годовую программу в онлайн-школе"Interra" профессия: Интернет-маркетолог.
Чем могу быть полезна?
-помогу в настройке и ведение рекламных кампаний
-создам посадочную страницу во Вконтакте (анализирую и выявляю ЦА, настраиваю таргетинг)
-настраиваю приложения рассылки во Вконтакте (Senler)
-работаю с конструкторами Landing Page (Tilda)
-создаю и веду сообщества во Вконтакте (работа с внешним видом сообщества, работа с контентной частью сообщества)
-контекстная реклама в РСЯ (подбор ключевых слов,Яндекс Wordstat,Яндекс Директ, UTM-метки,запуск и модерация,масштабирование-Яндекс Аудитория, управление, аналитика и оптимизация кампании.
-Яндекс.Метрика
-умею работать с бесплатными графическими онлайн-инструментами (Canva,Supa, Photoshop,с готовыми psd шаблонами)
-создам чат-бота в Senler, Telegram( сделаю канал)
-E-mail рассылки в сервисе GetCourse
- регистрация в справочниках (для офлайн бизнеса)
Когда ко мне обращаться?
-если хотите повысить продажи своих услуг
-привлечь больше клиентов из соцсетей
-нет знаний по настройке рекламы.
Сайт :https://tilda.cc/page/?pageid=18106598&projectid=2514939