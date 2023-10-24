20212022Kr

Кирилл 20212022Kr

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Акустический Виртуоз

Привет! Меня зовут Кирилл, и я специализируюсь на редактировании звука для видеоматериалов. С 5-летним опытом работы в этой области, я предлагаю вам профессиональные услуги аудиоредактирования, которые значительно улучшат звук в ваших видеопроектах.

Мои навыки и услуги включают:

  1. Улучшение качества аудио: Я устраню шумы, эхо и другие нежелательные артефакты, чтобы гарантировать чистый и ясный звук в ваших видеороликах.

  2. Регулировка громкости: Я выровняю уровни громкости, чтобы зрители могли комфортно слушать ваш контент без перепадов.

  3. Монтаж и синхронизация аудио: Если вам нужно совместить аудиозаписи с видео, я сделаю это профессионально и точно.

  4. Добавление фоновой музыки и звуковых эффектов: По вашему запросу, я также могу внедрить подходящую музыку и звуковые эффекты, чтобы сделать ваш контент более привлекательным и эмоциональным.

  5. Форматирование и экспорт: Я предоставлю готовое аудио в нужном вам формате для легкой интеграции в ваши видеоролики.

С моим опытом и профессиональным подходом, я гарантирую, что ваш контент будет звучать на высшем уровне. Обращайтесь ко мне, и мы вместе создадим видеоролики с потрясающим звуком, который удовлетворит вашу аудиторию.

Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
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