Google таблицы. От CRM до отчетов любой сложности

Добрый день. Я занимаюсь настройкой таблиц, баз данных (CRM систем) и иных документов на базе Google Docs. Гибкость в настройках, возможность полного контроля, стоимость по сравнению с аналогичными CRM значительно ниже, а эффективность выше! Решения на Гугл Докс подойдут как начинающим компаниям, так и крупным - имеющими свои базы данных, т.к гибкость настройки позволяет работать с выгрузкой данных, а также создание параллельных решений для бизнеса и управления!

- Индивидуальная консультация - 0 рублей!

- Помощь в составлении технического задания для Вас

- Создание таблиц и документов с нуля

- Корректировка и настройка Ваших таблиц

- Подключение таблиц к телеграмм боту

- Формы для работы диспетчеров, логистов и другого персонала

- Формы опросов

- Маршрутизация заказов для небольших предприятий

- Формирование отчетности

- Оператор - склад - менеджер - Генеральный Директор - каждому свои доступы к редактируемым данным и видимость информации

- Диаграммы

- другие задачи и индивидуальный подход к каждому клиенту! Пишите или звоните!

Офис, Логистика, Склад, Торговля, Ozon, Wildberries и другие сферы предпринимательства!