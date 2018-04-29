21051999lina

фрилансер. Все качественно и в сроки!!!

работаю над администрированием сайтов, рекламой товаров, составляю статьи, корректирую их, переводы текстов, также работа над слоганами, и создаю сайты, занимаюсь дизайном и оформлением, есть большой опыт в создании презентаций. учусь на юридическом, поэтому,могу делать все, что также связано с юриспруденцией.

также можно найти меня здесь - ￼МАГАЗИН ФРИЛАНС-УСЛУГ - https://kwork.ru/writing/165089/unikalnie-stati-bystro-i-kachestvenno￼￼￼