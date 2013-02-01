Резюме

Здравствуйте, уважаемые работодатели!!

Меня зовут Марина Нежнова, мне 26 лет. У меня есть огромное желания работать фрилансером, где, как я считаю, смогу показать свои возможности. Конечно, хочу начать с написания текстов, реклам, заметок, так как полагаю, что у меня это получиться делать лучше всего.

Навыки написания статей я приобрела в школе, университете и безупречно работая помощником юриста. В учебные годы я занималась научной деятельностью, писала научные статьи, которые публиковались в разных журналах. Также я участвовала у всевозможных конференциях, где училась заинтересовывать публику содержанием своих статей.

Кроме того, мои умения к написанию грамотных и доступных текстов были усовершенствованы при составлении юридических документов, особенно исковых заявлений, апелляционных жалоб и т.д. Как Вы понимаете, написание юридических документов требует не только вышеуказанных качеств, но и оперативности, ответственности и своевременности. Вот почему я смогу выполнять предлагаемую мне работу в четко определенный срок.

На каком языке я смогу качественно писать? Не буду преувеличивать свои возможности, так как на английском языке я не писала статей, а вот на русском или украинском языке у меня есть опыт! Я некоторое время жила на западной Украине и училась в украинской школе, вот почему написать хорошую и грамотную статью на украинском языке для меня не составит сложности, а на русском тем более!

Буду рада возможности получить шанс от заказчиков проявить себя.