2130423

Олег Сергеев 2130423

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Верстка и подготовка в печать

    Всем Доброго времени суток!   Есть каталог туров, сверстанный в CDR, формат А4.   Старый Каталог можно смотреть здесь: http://www.yumpu.com/ru/document/view/56929463/2016-catalog-tours Новый дизайн шаблона страницы тура смотрите в приложении к проекту.  Задача:   1. скорректировать дизайн разворотов при необходимости   2. подобрать ...

    Инфографика
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Баннер HTML-5

    Всем доброго времени суток! Нужен HTML-5 баннер-растяжка на сайт. Размер 200*300 пкс.  Требования к баннерам здесь: http://info.ngs.ru/reklama/html5/ От вас качественная работа-от меня своевременная оплата. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. Благодарю всех, кто откликнулся.

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка в HTML

    Всем доброго времени суток!  Требуется сверстать в HTML коммерческое предложение для e-mail рассылки. Пример Макета в приложении.Верстка должна быть респонсивной и открываться правильно любыми любыми почтовыми клиентами.  Уважаемые фрилансеры, указывайте, пожалуйста, стоимость и время, необходимое Вам для ...

    HTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптировать шаблон сайта на wordpress

    Доброго времени суток всем!  На хосте развернут честно купленный шаблон bigaltay.ru/ от [url=http://www.soaptheme.net/wordpress/travelo/]http://www.soaptheme.net/wordpress/travelo/[/url] Этот шаблон нужно адаптировать под определенные требования туроператора. Краткое ТЗ имеется. Нужен реальный исполнитель. От вас-честная и профессиональная работа, от меня-своевременная оплата и отзыв.

    WordPressСайт на WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад