Всем Доброго времени суток! Есть каталог туров, сверстанный в CDR, формат А4. Старый Каталог можно смотреть здесь: http://www.yumpu.com/ru/document/view/56929463/2016-catalog-tours Новый дизайн шаблона страницы тура смотрите в приложении к проекту. Задача: 1. скорректировать дизайн разворотов при необходимости 2. подобрать ...
- Верстка полиграфии9 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток! Нужен HTML-5 баннер-растяжка на сайт. Размер 200*300 пкс. Требования к баннерам здесь: http://info.ngs.ru/reklama/html5/ От вас качественная работа-от меня своевременная оплата. Пожалуйста, указывайте стоимость и сроки. Благодарю всех, кто откликнулся.HTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем доброго времени суток! Требуется сверстать в HTML коммерческое предложение для e-mail рассылки. Пример Макета в приложении.Верстка должна быть респонсивной и открываться правильно любыми любыми почтовыми клиентами. Уважаемые фрилансеры, указывайте, пожалуйста, стоимость и время, необходимое Вам для ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Доброго времени суток всем! На хосте развернут честно купленный шаблон bigaltay.ru/ от [url=http://www.soaptheme.net/wordpress/travelo/]http://www.soaptheme.net/wordpress/travelo/[/url] Этот шаблон нужно адаптировать под определенные требования туроператора. Краткое ТЗ имеется. Нужен реальный исполнитель. От вас-честная и профессиональная работа, от меня-своевременная оплата и отзыв.HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад