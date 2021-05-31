21Alex2014

С примерами моих работ можно ознакомится по ссылке: https://www.behance.net/bobdareval783b
Имею опыт работы инженером-конструктором (машиностроение).
Работаю в программах:
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Компас-3D 16.1;
- SolidWorks 2019;
- KeyShot 10.
Имею опыт в написании программ на лазерный технологический комплекс.
Занимаюсь разработкой:
- оборудования из нержавеющей стали для кафе, баров, ресторанов, фаст-фудов, супермаркетов, торговых центров, медицинских учреждений и фармацевтических компаний:
• Нейтральное оборудование (вытяжные зонты, станции барменов, стеллажи, полки, столы, моечные ванны, тележки, шкафы и т.д.);
• Тепловое оборудование (тумбы, полки подвесные, полки-надставки, расстоечные шкафы)
• Холодильное оборудование (охлаждающие витрины для выкладки морепродуктов, витрины-горки, витрины-кубики, холодильные столы с ящиками и дверцами со статическим и динамическим охлаждением, холодильные столы Саладетты)
• Линии раздачи.
- фрезерованных и гнутых корпусов с алюминия, нержавеющей стали и полиациталя для электронного оборудования;
- нового и модернизацией существующего стандартного и нестандартного ремонтного оборудования;
- новых и модернизацией существующих стендов предназначенных для ремонта и послеремонтных испытаний различных узлов и агрегатов;
- технологической оснастки;
- пресс-форм для изделий из полиэтилена и резины;
- штампов;
- подъемно-транспортного оборудования (с расчетом на прочность в программе Компас-3D или в ручную);
- сварных металлоконструкций различного назначения;
- схем размещения и крепления груза на железнодорожный транспорт для дальнейшей транспортировки (со всеми необходимыми расчетами).
Все разработки ведутся в трехмерной среде (Компас-3D и SolidWorks), с последующим оформлением полного комплекта конструкторской и технологической документации (чертежей; паспортов, пояснительных записок, подсчет использованных материалов, прочностные расчеты и т.д.) в соответствии с ЕСКД и ГОСТ.