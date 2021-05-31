21Alex2014

Выполню Ваш заказ быстро и качественно.

С примерами моих работ можно ознакомится по ссылке: https://www.behance.net/bobdareval783b

Имею опыт работы инженером-конструктором (машиностроение).

Работаю в программах:

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);

- Компас-3D 16.1;

- SolidWorks 2019;

- KeyShot 10.

Имею опыт в написании программ на лазерный технологический комплекс.

Занимаюсь разработкой:

- оборудования из нержавеющей стали для кафе, баров, ресторанов, фаст-фудов, супермаркетов, торговых центров, медицинских учреждений и фармацевтических компаний:

• Нейтральное оборудование (вытяжные зонты, станции барменов, стеллажи, полки, столы, моечные ванны, тележки, шкафы и т.д.);

• Тепловое оборудование (тумбы, полки подвесные, полки-надставки, расстоечные шкафы)

• Холодильное оборудование (охлаждающие витрины для выкладки морепродуктов, витрины-горки, витрины-кубики, холодильные столы с ящиками и дверцами со статическим и динамическим охлаждением, холодильные столы Саладетты)

• Линии раздачи.

- фрезерованных и гнутых корпусов с алюминия, нержавеющей стали и полиациталя для электронного оборудования;

- нового и модернизацией существующего стандартного и нестандартного ремонтного оборудования;

- новых и модернизацией существующих стендов предназначенных для ремонта и послеремонтных испытаний различных узлов и агрегатов;

- технологической оснастки;

- пресс-форм для изделий из полиэтилена и резины;

- штампов;

- подъемно-транспортного оборудования (с расчетом на прочность в программе Компас-3D или в ручную);

- сварных металлоконструкций различного назначения;

- схем размещения и крепления груза на железнодорожный транспорт для дальнейшей транспортировки (со всеми необходимыми расчетами).

Все разработки ведутся в трехмерной среде (Компас-3D и SolidWorks), с последующим оформлением полного комплекта конструкторской и технологической документации (чертежей; паспортов, пояснительных записок, подсчет использованных материалов, прочностные расчеты и т.д.) в соответствии с ЕСКД и ГОСТ.