Васильева Настассия 21Landaum21Landaum
36 летРоссия/Чебоксары
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Здрасвствуйте! )
Качественно и за разумнную цену для Вас:
- пишу уникальные статьи на заказ (копирайт);
- рерайт и глубокий рерайт;
- пишу оптимизированные тексты с ключевыми словами;
- нахожу, обрабатываю и " заливаю " новости на сайты;
- проза;
- наполнение форума комментариями и сообщениями.
Особо лелею такие тематики , как " закон и право " , " строительные работы ", " кинематограф, история кино, кинофильмы ", " отношения и психология ".
Цена обсуждаема.
Личные качества:
- исполнительность;
- обязательность;
- креативность.
Действие аккаунта приостановлено!