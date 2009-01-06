Здрасвствуйте! )

Качественно и за разумнную цену для Вас:

- пишу уникальные статьи на заказ (копирайт);

- рерайт и глубокий рерайт;

- пишу оптимизированные тексты с ключевыми словами;

- нахожу, обрабатываю и " заливаю " новости на сайты;

- проза;

- наполнение форума комментариями и сообщениями.

Особо лелею такие тематики , как " закон и право " , " строительные работы ", " кинематограф, история кино, кинофильмы ", " отношения и психология ".

Цена обсуждаема.

Личные качества:

- исполнительность;

- обязательность;

- креативность.