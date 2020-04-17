Оказание бухгалтерских услуг
Добрый день! Предлагаю свой опыт работы с Трудовыми договорами. Опыт работы более 4 лет.
ГПХ, Оклад, система Премирования. Знания ТК РФ.
Имею опыт работы со штатом численностью более 1000 чел.
Высшее экономическое образование РГТЭУ (Институт имени Плеханова) по специальности Экономист. Опыт работы в бухгалтерии более 4 лет. Ведение бухгалтерского и налогового учета Организаций на УСН. От первичного учета до сдачи баланса. Ответы на запросы контролирующих органов. Начисление ЗП (оклад, ГПХ). Сбис, Контур, Банк-Клиент (могу работать удаленно).
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