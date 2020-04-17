Оказание бухгалтерских услуг

Добрый день! Предлагаю свой опыт работы с Трудовыми договорами. Опыт работы более 4 лет.

ГПХ, Оклад, система Премирования. Знания ТК РФ.

Имею опыт работы со штатом численностью более 1000 чел.

Высшее экономическое образование РГТЭУ (Институт имени Плеханова) по специальности Экономист. Опыт работы в бухгалтерии более 4 лет. Ведение бухгалтерского и налогового учета Организаций на УСН. От первичного учета до сдачи баланса. Ответы на запросы контролирующих органов. Начисление ЗП (оклад, ГПХ). Сбис, Контур, Банк-Клиент (могу работать удаленно).