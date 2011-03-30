Мои знания:дизайн рекламно-полиграфической продукции,сайтов, Профессиональ

Контактная информация

Телефон: 79223143133

E-mail: [email protected]

Другие контакты: ICQ 192-302-355

Личная информация:

Город: Чайковский, Пермский край

Дата рождения: 25.03.1974 год.

Семейное положение: не женат, детей нет

Образование: неоконченное высшее

Цель:

Соискание вакансии: дизайнер, WEB - дизайнер

Зарплата: от $ 1000

Опыт работы:

Период работы: август 2008 г. по настоящее время

Должность: ведущий дизайнер, студия дизайна «Креатив -арт»

Должностные обязанности:

дизайн рекламно-полиграфической продукции, разработка фирменного стиля,

создание сайтов с flash-анимацией, дизайн и 3D визуализация, дизайн и верстка

каталогов , дизайн наружной рекламы.

Период работы: март 2008 г. по август 2008 г.

Должность: дизайнер, типография «Астер»

Должностные обязанности:

дизайн рекламно-полиграфической продукции, разработка фирменного стиля,

верстка.

Период работы: июль 2007 г. по март 2008 г.

Должность : дизайнер, журнал « Чайковский Глянец»

Должностные обязанности:

дизайн и разработка многостраничного журнала, верстка страниц,

допечатная подготовка, цветокоррекция, разработка рекламных макетов.

Навыки, знание языков:

Профессиональные навыки :

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects,

Macromedia Flash, 3D max, AdodeCS5, Master Collection, WEB – дизайн.

Векторизация изображений, цифровая фотография.

Знание языков: английский, базовые

Личные качества:

Умение работать в команде, высокая самообучаемость, творческий подход к делу,

ответственность.