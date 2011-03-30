Контактная информация
Телефон: 79223143133
E-mail: [email protected]
Другие контакты: ICQ 192-302-355
Личная информация:
Город: Чайковский, Пермский край
Дата рождения: 25.03.1974 год.
Семейное положение: не женат, детей нет
Образование: неоконченное высшее
Цель:
Соискание вакансии: дизайнер, WEB - дизайнер
Зарплата: от $ 1000
Опыт работы:
Период работы: август 2008 г. по настоящее время
Должность: ведущий дизайнер, студия дизайна «Креатив -арт»
Должностные обязанности:
дизайн рекламно-полиграфической продукции, разработка фирменного стиля,
создание сайтов с flash-анимацией, дизайн и 3D визуализация, дизайн и верстка
каталогов , дизайн наружной рекламы.
Период работы: март 2008 г. по август 2008 г.
Должность: дизайнер, типография «Астер»
Должностные обязанности:
дизайн рекламно-полиграфической продукции, разработка фирменного стиля,
верстка.
Период работы: июль 2007 г. по март 2008 г.
Должность : дизайнер, журнал « Чайковский Глянец»
Должностные обязанности:
дизайн и разработка многостраничного журнала, верстка страниц,
допечатная подготовка, цветокоррекция, разработка рекламных макетов.
Навыки, знание языков:
Профессиональные навыки :
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe After Effects,
Macromedia Flash, 3D max, AdodeCS5, Master Collection, WEB – дизайн.
Векторизация изображений, цифровая фотография.
Знание языков: английский, базовые
Личные качества:
Умение работать в команде, высокая самообучаемость, творческий подход к делу,
ответственность.
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