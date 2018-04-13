226projects

Опыт работы 7 лет 6 месяцев
Июль 2017 — по настоящее время
Следопыт
Омск
Товары народного потребления (непищевые)...
Менеджер по международным проектам
Подготовка и координирование проектов по созданию новой продукции в сфере туризма, охоты, рыбалки и спорта для дальнейшего их производства заводами за рубежом. Координирование логистических и таможенных процедур
Апрель 2014 — Июль 2017
ТОО Фирма «САЙГА»
Казахстан
Розничная торговля...
Менеджер по внешнеэкономической деятельности
ТОО Фирма «САЙГА» - Менеджер по внешнеэкономической деятельности, переводчик.
Имею служебную визу в США до 2020 года и служебные визы в зоны Шенгена
Наработанный опыт:
Заключение и ведение внешнеторговых контрактов;
Участие в международных выставках (США - Лас Вегас, Германия - Нюрнберг и др.);
Организация и ведение деловых переговоров за рубежом и в Казахстане;
Лицензионно-разрешительная работа по импорту и экспорту;
Организация процесса закупок продукции из стран Европы, Азии, Америки (США, Канада), Океании;
Организация логистических путей доставки товаров, организация таможенного оформления;
Работа с каталогами производителей, поиск новых поставщиков (выставки, личные контакты, поисковые системы интернета, реклама);
Продвижение ввезенных продуктов (работа с магазинами и складами).
Достижения:
Опыт работы в импорте и экспорте товаров более 3-х лет;
Налаженные личные контакты в Казахстане, России и дальнем зарубежье;
Активная позиция по закупке материалов;
Связи в логистике;
Умение построить диалог и работу как с новыми, так и действующими поставщиками;
Умение добиваться поставленных целей и отстаивать позиции фирмы;
Опыт работы с нормативно-правовыми документами ЕАЭС, ЕС и Америки;
Организация участия предприятия в международных выставках от разработки концепции до сборки стендового оборудования (авиаперелеты, заказ гостиниц, рекламное обеспечение и т.д.);
Написание и размещение статей в журнале, создание рекламных модулей, разработка каталогов продукции, наполнение сайта;
Знание 1С 7,8, оформление поставок, анализ продаж.
Навыки работы с компьютером: Windows, продвинутый пользователь интернета, владение полным пакетом Office, активный пользователь графических программ AdobePhotoshop, Acrobat XI Pro, AfterEffects, PremierPro, Illustrator, PinnacleStudio, SonyVegasPro.
Январь 2011 — май 2013
ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»,
Павлодар
Услуги для бизнеса...
Менеджер
года - ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»,
- организация и проведение мероприятий: выставок, семинаров, круглых столов, составление планов, программ, повесток, работа с тренерами и клиентами, составление отчетности;
Январь 2010 — январь 2011
ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса»
Казахстан
Услуги для бизнеса... Показать еще
Диспетчер
ОО «Павлодарская палата торговли и бизнеса», Диспетчер: - прием заявок, работа с клиентами, ведение документации, составление отчетов.
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Русский- родной; Английский - свободно владею; Казахский - базовые знания; Немецкий и Китайский - базовые знания, могу переводить со словарем.
Обо мне
ДЕЛОВЫЕ ЧЕРТЫ, ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ответственность, исполнительность, порядочность, коммуникабельность, организаторские способности. Оптимизм, доброжелательность. Навыки проведения презентаций и деловых переговоров. Умение выстроить рабочие отношения с партнерами и клиентами. Опыт редактирования любой информации.Профессиональная стабильность, системное мышление.
Знание 1С 7,8, оформление поставок, анализ продаж.
Навыки работы с компьютером: Windows, продвинутый пользователь интернета, владение полным пакетом Office, активный пользователь графических программ
Object Oriented Analysis/Design, PremierPro, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Acrobat, 1C Software
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Русский- родной; Английский - свободно владею; Казахский - базовые знания; Немецкий и Китайский - базовые знания, могу переводить со словарем.
Высшее образование
2014
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
Гуманитарно-педагогический факультет, Переводчик английского языка
2014
Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Москва
Факультет Менеджмента, Менеджер по управлению проектами
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Казахский — базовые знания
Немецкий — базовые знания
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Казахстан
Разрешение на работу: Россия