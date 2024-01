22maksimjackson

Здравствуйте, я профессиональный Motion Designer с опытом работы более 3 лет, готов создать красивую анимацию для вас и вашей компании. Я являюсь экспертом в области анимации и редактирования видео, за 3 года своей карьеры я выполнил десятки заказов и создал множество анимаций. Я мастерски владею Adobe After Effects, Maxon Cinema 4D и Adobe Premier Pro, так же могу работать с Adobe Illustrator, но во время обучения я не заострял внимание на этой программе. К слову, обучался я в школе дизайна VideoSmile, успешно прошел курсы по Maxon Cinema 4D и After Effects и имею сертификаты подтверждающие это. Основная моя площадка для работы является UpWork (американская фриланс биржа), но я хочу расширять клиентскую базу для большего успеха в этой сфере. Работая на UpWork я имел дело с крупными американскими компаниями, моими клиентами были такие компании: Moustardas Sporors, SCLC National Awards, Tech Funnels, OSG, Life Of Flip, и это еще не весь список. Я могу выполнять заказы любого уровня сложности и любого стиля, вы не ошибетесь выбрав меня как вашего дизайнера, ибо работая со мной вы получаете гарантировано высокое качество анимации. ОЛХ не позволил оставить мне ссылки, поэтому если вы хотите увидеть больше моих работ или мой профиль Upwork свяжитесь со мной, мы так же обсудим все детали, цену и сроки. Спасибо за внимание.