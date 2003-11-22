Переклад, редагування і написання будь-якого тексту на Ваш вибір

Маю досвід понад 4 років у написанні текстів українською, англійською, російською мовами.

Навчалася у гімназії з поглибленим вивченням англійської на рівні B1-B2.

Наразі я студентка факультету іноземних мов з поглибленим вивченням англійської мови.

Пропрацьовую на замовлення будь-які тексти за Вашим проханням.

За мій багаторічний досвіт було написано:

5 статей на філологічну та історичну тематику;

близько 100 есе англійською та українською;

на постійній основі роблю переклад російською, українською та англійською мовами.

Буду охоче рада допомогти виконати будь-яку професійно зроблену роботу з текстом (переклад, редагування, написання)

!!!Недорого і якісно!!!