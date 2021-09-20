Архитектор-проектировщик, дизайнер интерьеров

Разработка всех разделов дизайн проекта для вашей квартиры, дома или коммерческого помещения:

- полное дизайнерское решение с индивидуальным подходом

- расчет и подборка материалов

- разработка заказной мебели

- электрика

- сантехника

- отопление (теплый пол)

- все необходимые коммуникации

- и прочие разделы

Так же услуги архитектурного проектирования:

- реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий

- перепланировки

- утепление фасадов

- замена окон

- отопление

- реконструкция крыши

- реконструкция памятников архитектуры СС3

Архитектурное образование, опыт работы 4 года

Возможен выезд на объект и авторский надзор