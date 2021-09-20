Архитектор-проектировщик, дизайнер интерьеров
Разработка всех разделов дизайн проекта для вашей квартиры, дома или коммерческого помещения:
- полное дизайнерское решение с индивидуальным подходом
- расчет и подборка материалов
- разработка заказной мебели
- электрика
- сантехника
- отопление (теплый пол)
- все необходимые коммуникации
- и прочие разделы
Так же услуги архитектурного проектирования:
- реконструкции жилых, общественных и промышленных зданий
- перепланировки
- утепление фасадов
- замена окон
- отопление
- реконструкция крыши
- реконструкция памятников архитектуры СС3
Архитектурное образование, опыт работы 4 года
Возможен выезд на объект и авторский надзор