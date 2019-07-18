компания Гиперсайт

Продвижение компаний в Интернете В области продвижения мы предлагаем действительно широкий спектр услуг: от традиционной поисковой оптимизации до лидогенерации и управления репутацией. Кроме этого, мы обладаем значительным опытом ведения крупных контекстных и медийных кампаний. Также мы ведем федеральные кампании по привлечению лидов. Наши заказчики получили возможность оплачивать услуги по продвижению по модели CPM, то есть платить за заказы либо за обращения. Наша цель в области продвижения - достижение высокой эффективности затрат на интернет-маркетинг. Консалтинг и аналитика Мы развиваем консалтинговые услуги в области интернет-маркетинга, считая, что бизнесу важно быстро получить ответ на вопрос или услышать мнение независимого эксперта по проблеме или текущей ситуации. От консультаций в офисе до исследований и аудитов. У нас широкие компетенции в аналитике, и мы можем их применить во благо наших клиентов. Сопровождение сайтов Интернет в наши дни стал одним из наиболее существенных каналов коммуникаций с целевыми аудиториями, бесперебойная работа и развитие интернет-ресурсов очень важны для бизнеса. Поэтому сопровождение и техническая поддержка сайтов стали одним из основных направлений деятельности нашей компании. Мы развиваем и обеспечиваем надежное функционирование как созданных нами сайтов и решений, так и сторонних проектов

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