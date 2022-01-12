23654789123

Менеджер по продвижению блогов в Инстаграме

Меня зовут Светлана, я выпускница 3 потока курса "Менеджер по продвижению в Инстаграме" от создателей Easyprbot.

Я могу:

писать шапки профиля;

создавать рекламные подачи;

создавать ТЗ под рекламные подачи;

искать блогеров по необходимым параметрам, проверять их;

контролировать выход рекламы;

фиксировать и анализировать все данные, а также прогнозировать итоговый приход подписчиков за первые 10 минут.

Хочу сотрудничать с теми, кто ждет в своей команде человека, который:

1) ищет и находит нужную информацию;

2) генерирует новые идеи;

3) разбирается в продвижении;

4) обладает высокой насмотренностью;

5) нормально реагирует на правки;

6) умеет работать с контентом и понимает в блогинге.

Оплата: 10 % от рекламного бюджета.

Свяжитесь со мною в личных сообщениях.