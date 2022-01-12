23654789123

Меня зовут Светлана, я выпускница 3 потока курса "Менеджер по продвижению в Инстаграме" от создателей Easyprbot.
Я могу:
писать шапки профиля;
создавать рекламные подачи;
создавать ТЗ под рекламные подачи;
искать блогеров по необходимым параметрам, проверять их;
контролировать выход рекламы;
фиксировать и анализировать все данные, а также прогнозировать итоговый приход подписчиков за первые 10 минут.
Хочу сотрудничать с теми, кто ждет в своей команде человека, который:
1) ищет и находит нужную информацию;
2) генерирует новые идеи;
3) разбирается в продвижении;
4) обладает высокой насмотренностью;
5) нормально реагирует на правки;
6) умеет работать с контентом и понимает в блогинге.
Оплата: 10 % от рекламного бюджета.
Свяжитесь со мною в личных сообщениях.