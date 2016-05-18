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Иван
2369
2369
45 лет
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Разработка логотипов и фирменного стиля
Занимаюсь разработкой логотипов и фирменного стиля.
Портфолио
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Боксфорвард
341 просмотр
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $50
от 1 дня
#421
Обработка фотографий
нет отзывов
$1/час
от $2
от 1 дня
#681
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$5/час
от $25
от 2 часов
#1150
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