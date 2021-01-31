Администратор групп ВК
Доброго времени суток! Немного о себе: я занимаюсь дизайном профиля страниц ВК под ключ; настройкой группы ВК и администрированием.
С моей помощью, ваши самые лучшие идеи превратятся в креативный дизайн группы, который поможет вам:
- привлекать клиентов,
- увеличить продажи,
- выделит ваш бизнес среди конкурентов.
Мы вместе с вами создадим:
- Рекламные посты;
- Живые обложки для ВК;
- Шапку для группы;
- Меню для группы;
- Аватарки;
-3D Аватарки;
- 3D посты
и многое другое...
А так же могу предложить Вам оформить памятный фотоальбом, сделать оригинальный 3D аватар на вашу личную страничку, дизайны для сторис в ВК и Инстаграм, календарь с вашим фото или деловую визитку.
Буду рада сотрудничеству с Вами!
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Портфолио
- Обложки сообществ ВК15 просмотров
- Обложки сообществ ВК42 просмотра
- Обложки сообществ ВК20 просмотров