Администратор групп ВК

Доброго времени суток! Немного о себе: я занимаюсь дизайном профиля страниц ВК под ключ; настройкой группы ВК и администрированием.

С моей помощью, ваши самые лучшие идеи превратятся в креативный дизайн группы, который поможет вам:

- привлекать клиентов,

- увеличить продажи,

- выделит ваш бизнес среди конкурентов.

Мы вместе с вами создадим:

- Рекламные посты;

- Живые обложки для ВК;

- Шапку для группы;

- Меню для группы;

- Аватарки;

-3D Аватарки;

- 3D посты

и многое другое...

А так же могу предложить Вам оформить памятный фотоальбом, сделать оригинальный 3D аватар на вашу личную страничку, дизайны для сторис в ВК и Инстаграм, календарь с вашим фото или деловую визитку.

Буду рада сотрудничеству с Вами!