Все виды текстов. Широкий круг тем. Написание песен и стихов. Грамотно, качественно, по доступным ценам.
Копирайтер.
Более 100 фриланс-проектов.
Работа на такие порталы и издания как:
- газета "Самарское обозрение" (г. Самара)
- газета "Спортивное обозрение Самарской губернии" (г. Тольятти, Самарская область)
- спортивный портал http://sportivnoe-obozrenie.ru
- информационный портал города Самара http://www.63media.ru/
Популярные статьи на таких ресурсах как sports.ru, kinopoisk.ru, championat.com
SMM-специалист
Работа с более чем 50 страницами-VK (создание контента, копирайтинг, рерайтинг)
Автор песен и стихов
Песня артиста O.P.G Drama - "Всю Ночь" продержалась 3 недели в Топ-200 чарте iTunes.
Работа "под ключ" как со многими популярными артистами, так и с начинающими исполнителями и любителями.
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС:
- Создание контента любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описание товаров и услуг)
- Работа с уже существующими текстами (рерайтинг, изменение структуры, полная передача смысла исходника, подчёркивание уникальности)
- Создание авторских материалов (коммерческие предложения, пресс-релизы, продающие статьи, тексты для e-mail рассылок, рецензии на любые творческие произведения, статьи на абсолютно любые темы)
- Написание авторских песен в любом музыкальном жанре (помощь на всех стадиях создания)
- Написание стихов (поздравительные, художественные, любовные, рекламные)
- Написание сценариев (для рекламных и музыкальных клипов, фильмов, игр, квестов, мероприятий, праздников)
- Написание SMM-текстов (VK, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники)
- Нейминг и создание слоганов
- Перевод англоязычного контента на русский
- копирайтинг - от 4$/1000 знаков
- рерайтинг с вашего исходника - от 2$/1000
- продающие тексты, рекламные материалы - от 6$/1000
- написание песен - оговаривается индивидуально
- написание стихов - от 6$/четверостишье
- описания товаров и категорий - от 2$/500
- коммерческие предложения - от 45$
- пресс-релизы - от 25$
- авторские материалы - оговаривается индивидуально
- QIWI-кошелек
- ЯндексДеньги
- Банковская карта Сбербанк
- [email protected]
- +79278912261 (Telegram, Viber, WhatsApp, Facetime)
- skype: johnnydrama001
- Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг
- Возможно собеседование и выполнение тестового задания
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