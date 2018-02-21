Все виды текстов. Широкий круг тем. Написание песен и стихов. Грамотно, качественно, по доступным ценам.

Копирайтер.

Более 100 фриланс-проектов.

Работа на такие порталы и издания как:

- газета "Самарское обозрение" (г. Самара)

- газета "Спортивное обозрение Самарской губернии" (г. Тольятти, Самарская область)

- спортивный портал http://sportivnoe-obozrenie.ru

- информационный портал города Самара http://www.63media.ru/

Популярные статьи на таких ресурсах как sports.ru, kinopoisk.ru, championat.com

SMM-специалист

Работа с более чем 50 страницами-VK (создание контента, копирайтинг, рерайтинг)

Автор песен и стихов

Песня артиста O.P.G Drama - "Всю Ночь" продержалась 3 недели в Топ-200 чарте iTunes.

Работа "под ключ" как со многими популярными артистами, так и с начинающими исполнителями и любителями.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС:

Создание контента любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описание товаров и услуг)

Работа с уже существующими текстами (рерайтинг, изменение структуры, полная передача смысла исходника, подчёркивание уникальности)

Создание авторских материалов (коммерческие предложения, пресс-релизы, продающие статьи, тексты для e-mail рассылок, рецензии на любые творческие произведения, статьи на абсолютно любые темы)

Написание авторских песен в любом музыкальном жанре (помощь на всех стадиях создания)

Написание стихов (поздравительные, художественные, любовные, рекламные)

Написание сценариев (для рекламных и музыкальных клипов, фильмов, игр, квестов, мероприятий, праздников)

Написание SMM-текстов (VK, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники)

Нейминг и создание слоганов

Перевод англоязычного контента на русский

копирайтинг - от 4$/1000 знаков

рерайтинг с вашего исходника - от 2$/1000

продающие тексты, рекламные материалы - от 6$/1000

написание песен - оговаривается индивидуально

написание стихов - от 6$/четверостишье

описания товаров и категорий - от 2$/500

коммерческие предложения - от 45$

пресс-релизы - от 25$

авторские материалы - оговаривается индивидуально

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