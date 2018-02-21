23Drama

Владимир 23Drama

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Все виды текстов. Широкий круг тем. Написание песен и стихов. Грамотно, качественно, по доступным ценам.

Копирайтер.

Более 100 фриланс-проектов.

Работа на такие порталы и издания как:

- газета "Самарское обозрение" (г. Самара)

- газета "Спортивное обозрение Самарской губернии" (г. Тольятти, Самарская область)

- спортивный портал http://sportivnoe-obozrenie.ru

- информационный портал города Самара http://www.63media.ru/

Популярные статьи на таких ресурсах как sports.ru, kinopoisk.ru, championat.com

SMM-специалист

Работа с более чем 50 страницами-VK (создание контента, копирайтинг, рерайтинг)

Автор песен и стихов

Песня артиста O.P.G Drama - "Всю Ночь" продержалась 3 недели в Топ-200 чарте iTunes.

Работа "под ключ" как со многими популярными артистами, так и с начинающими исполнителями и любителями.

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС:

  • Создание контента любой сложности (информационные, рекламные, обзорные статьи, описание товаров и услуг)
  • Работа с уже существующими текстами (рерайтинг, изменение структуры, полная передача смысла исходника, подчёркивание уникальности)
  • Создание авторских материалов (коммерческие предложения, пресс-релизы, продающие статьи, тексты для e-mail рассылок, рецензии на любые творческие произведения, статьи на абсолютно любые темы)
  • Написание авторских песен в любом музыкальном жанре (помощь на всех стадиях создания)
  • Написание стихов (поздравительные, художественные, любовные, рекламные)
  • Написание сценариев (для рекламных и музыкальных клипов, фильмов, игр, квестов, мероприятий, праздников)
  • Написание SMM-текстов (VK, Instagram, Facebook, Twitter, Одноклассники)
  • Нейминг и создание слоганов 
  • Перевод англоязычного контента на русский
СТОИМОСТЬ РАБОТЫ:
  • копирайтинг - от 4$/1000 знаков
  • рерайтинг с вашего исходника - от 2$/1000
  • продающие тексты, рекламные материалы - от 6$/1000
  • написание песен - оговаривается индивидуально
  • написание стихов - от 6$/четверостишье
  • описания товаров и категорий - от 2$/500
  • коммерческие предложения - от 45$
  • пресс-релизы - от 25$
  • авторские материалы - оговаривается индивидуально
СПОСОБ ОПЛАТЫ:

  • QIWI-кошелек
  • ЯндексДеньги
  • Банковская карта Сбербанк 
СВЯЗЬ СО МНОЙ:

ОГОВАРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО:

  • Стоимость текстов, отсутствующих в перечне услуг

  • Возможно собеседование и выполнение тестового задания