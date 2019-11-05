Инженер-конструктор.

Инженер-конструктор. Разработка и проектирование узлов, деталей, сборок, изделий различных видов оборудования, приспособлений, металлоконструкций и оснастки, в том числе подъёмно-транспортного оборудования, горно-шахтного оборудования, различной степени сложности.

Непосредственная работа в SolidWorks, KOMPAS-3D, полное достоверное моделирование изделий. Разработка документации на основе 3D модели. Визуализация 3D моделей, отцифровка чертежей.