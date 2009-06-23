23baobei23

Татьяна Устемчук 23baobei23

 
34 годаРоссия/Бийск
11 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Устемчук Татьяна Александровна

Сведения о себе:

Место рождения: г. Бийск

Дата рождения: 23.06.09

Возраст: 23 года

Семейное положение: Не замужем

Дети: Нет

Национальность: Русская

Телефон: 89609452929;

E-mail [email protected]

Личные характеристики: Ответственная, исполнительная, легкообучаемая, стрессоустойчивая, коммуникабельная, с активной жизненной позицией.

Образование: Высшее, Июнь 2012

Учебное заведение: АГАО им. В.М Шукшина

Факультет: иностранных языков

Специальность: "Иностранный язык (китайский) с дополнительной специальностью Иностранный язык (английский)"

Курсы и сертификаты: Июнь 2010

Название: Деловой китайский язык

Учебное заведение: АГАО им. В.М Шукшина

Продолжительность: 1 год