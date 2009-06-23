23baobei23

Устемчук Татьяна Александровна
Сведения о себе:
Место рождения: г. Бийск
Дата рождения: 23.06.09
Возраст: 23 года
Семейное положение: Не замужем
Дети: Нет
Национальность: Русская
Телефон: 89609452929;
E-mail [email protected]
Личные характеристики: Ответственная, исполнительная, легкообучаемая, стрессоустойчивая, коммуникабельная, с активной жизненной позицией.
Образование: Высшее, Июнь 2012
Учебное заведение: АГАО им. В.М Шукшина
Факультет: иностранных языков
Специальность: "Иностранный язык (китайский) с дополнительной специальностью Иностранный язык (английский)"
Курсы и сертификаты: Июнь 2010
Название: Деловой китайский язык
Учебное заведение: АГАО им. В.М Шукшина
Продолжительность: 1 год
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