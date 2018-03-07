23boykoanast

Работа удаленная, полная занятость. Нет временных рамок ( можно работать или днем или ночью, как удобно). Обязанности и объем работы: в общей сложности 10-15 сайтов, на которые поступают вопросы - комментарии, на них ...
Добрый день!Почему я могу называть себя копирайтером с многолетним опытом?На протяжении 4 лет очень тесно работаю с текстом. С образованием переводчика с и на 3х разных языков: английского, польского, испанского, я живу с душой писателя. Неумышленно рифмую все, что вижу. Пишу красиво и качественно. Так мне говорили множество раз. Мое преимущество перед другими копирайтерами — умение четко соблюсти ТЗ по SEO и не упустить нотку креативности. А она, гадина, ускользает.Темы в которых, я как рыба:✅ недвижимость✅ техника✅ еда✅ реклама✅ спорт все остальные, ну а что:)Могу в: переводы тексты на лендинг тексты для презентаций посты для социалок статьи редактуру набор транскрибирование текстовГотова сотрудничать. Обращайтесь, не стесняйтесь. Кстати, я выделила важные фрагменты, если вам впадлу читать:)Давайте я уже вам напишу что-то классное, а то от посредственных текстов уже тошнит.
- $370Служба поддержки50 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Ищем рерайтера и копирайтера! У нас есть до 10 сайтов- информационников на банковскую тематику, тексты в принципе нормальные, но нужен рерайт в плане актуальности информации, читабельности и без потери ключевых вхождений. ...Рерайтинг15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Есть для Вас предложение - У нас есть пару сайтов- информационников, на них поступают комментарии задача - на них нужно отвечать. Если есть хорошее чувство текста и знание русского языка - то ...Служба поддержки16 заявокЗакрыт7 лет назад