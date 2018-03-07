23boykoanast

Анастасия Бойко 23boykoanast

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Копирайтер/рерайтер

Добрый день!Почему я могу называть себя копирайтером с многолетним опытом?На протяжении 4 лет очень тесно работаю с текстом. С образованием переводчика с и на 3х разных языков: английского, польского, испанского, я живу с душой писателя. Неумышленно рифмую все, что вижу. Пишу красиво и качественно. Так мне говорили множество раз. Мое преимущество перед другими копирайтерами — умение четко соблюсти ТЗ по SEO и не упустить нотку креативности. А она, гадина, ускользает.Темы в которых, я как рыба:✅ недвижимость✅ техника✅ еда✅ реклама✅ спорт все остальные, ну а что:)Могу в: переводы тексты на лендинг тексты для презентаций посты для социалок статьи редактуру набор транскрибирование текстовГотова сотрудничать. Обращайтесь, не стесняйтесь. Кстати, я выделила важные фрагменты, если вам впадлу читать:)Давайте я уже вам напишу что-то классное, а то от посредственных текстов уже тошнит.

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