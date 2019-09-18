23qwerty

Любовь 23qwerty

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Помогу в написании рефератов и контрольных по психологии.

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Образование                   Высшее

Учебное заведение:

1.      Кунгурское педагогическое училище (дошкольное отделение) 2.      Московский Институт гуманитарного образования (Психолог) 3.      Пермский государственный университет (Клинический психолог)  

Дата окончания:

2016  г.

Курсы

Академия гражданской защиты - Служба 112

Специальность:

Клинический психолог, педагог психолог  

Опыт работы

Период работы:

С августа  1993  г. по сегодняшний день

Занимаемые должности:

1.      Преподаватель ИЗО, черчения

2.      Зам. директора по ВР

3.      Психолог

4.      Секретарь (делопроизводство)

5.      Организатор досуга

6.      Методист дистанционного образования

7.      Преподаватель психологии и этики (экстренная психология)

8.      Клинический психолог

Опыт работы

1.      Планирование и контроль за итогами выполнения ВР школы, проведение занятий и мероприятий ,

взаимодействие с другими структурными подразделениями ( учебная, социальная ,

пдн, кдн.)

2.      Проведение учебных занятий, консультаций, тренингов, тестирований, работа с детьми с

ограниченными возможностями, группой риска и т.д.)

3.      Контроль за реализацией учебных программ , практических и семинарских занятий.

4.      Организация методического обеспечения учебного процесса.

5.      Работа тьютера в ДО (работа в системе ДО , консультирование обучающихся ,

документооборот )

6.      Диагностика и контроль за соответствием занимающих должностей (пожарные и спасатели)

7.      Диагностика, коррекция и патронаж клиентов ГПЦ  

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Со словарем

Уровень владения ПК:

-   навыки работы с оргтехникой и персональным компьютером на уровне уверенного пользователя -   знание основных программ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer; знание специализированных программ: Консультант Плюс

Владение техникой

Все виды офисной техники, электронная почта

Дополнительная информация

Занятия в свободное время:

Активный отдых, чтение, рисунок, самообразование по психологии, воспитание детей.

Личные качества:

Целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, высокая работоспособность,  стрессоустойчивость, коммуникабельность,

умение оперативно  работать с большим объемом информации в условиях многозадачности, вести деловые переговоры

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