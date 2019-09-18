Помогу в написании рефератов и контрольных по психологии.

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Образование Высшее

Учебное заведение:

1. Кунгурское педагогическое училище (дошкольное отделение) 2. Московский Институт гуманитарного образования (Психолог) 3. Пермский государственный университет (Клинический психолог)

Дата окончания:

2016 г.

Курсы

Академия гражданской защиты - Служба 112

Специальность:

Клинический психолог, педагог психолог

Опыт работы

Период работы:

С августа 1993 г. по сегодняшний день

Занимаемые должности:

1. Преподаватель ИЗО, черчения

2. Зам. директора по ВР

3. Психолог

4. Секретарь (делопроизводство)

5. Организатор досуга

6. Методист дистанционного образования

7. Преподаватель психологии и этики (экстренная психология)

8. Клинический психолог

Опыт работы

1. Планирование и контроль за итогами выполнения ВР школы, проведение занятий и мероприятий ,

взаимодействие с другими структурными подразделениями ( учебная, социальная ,

пдн, кдн.)

2. Проведение учебных занятий, консультаций, тренингов, тестирований, работа с детьми с

ограниченными возможностями, группой риска и т.д.)

3. Контроль за реализацией учебных программ , практических и семинарских занятий.

4. Организация методического обеспечения учебного процесса.

5. Работа тьютера в ДО (работа в системе ДО , консультирование обучающихся ,

документооборот )

6. Диагностика и контроль за соответствием занимающих должностей (пожарные и спасатели)

7. Диагностика, коррекция и патронаж клиентов ГПЦ

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Со словарем

Уровень владения ПК:

- навыки работы с оргтехникой и персональным компьютером на уровне уверенного пользователя - знание основных программ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer; знание специализированных программ: Консультант Плюс

Владение техникой

Все виды офисной техники, электронная почта

Дополнительная информация

Занятия в свободное время:

Активный отдых, чтение, рисунок, самообразование по психологии, воспитание детей.

Личные качества:

Целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, коммуникабельность,

умение оперативно работать с большим объемом информации в условиях многозадачности, вести деловые переговоры

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