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Образование Высшее
Учебное заведение:
1. Кунгурское педагогическое училище (дошкольное отделение) 2. Московский Институт гуманитарного образования (Психолог) 3. Пермский государственный университет (Клинический психолог)
Дата окончания:
2016 г.
Курсы
Академия гражданской защиты - Служба 112
Специальность:
Клинический психолог, педагог психолог
Опыт работы
Период работы:
С августа 1993 г. по сегодняшний день
Занимаемые должности:
1. Преподаватель ИЗО, черчения
2. Зам. директора по ВР
3. Психолог
4. Секретарь (делопроизводство)
5. Организатор досуга
6. Методист дистанционного образования
7. Преподаватель психологии и этики (экстренная психология)
8. Клинический психолог
Опыт работы
1. Планирование и контроль за итогами выполнения ВР школы, проведение занятий и мероприятий ,
взаимодействие с другими структурными подразделениями ( учебная, социальная ,
пдн, кдн.)
2. Проведение учебных занятий, консультаций, тренингов, тестирований, работа с детьми с
ограниченными возможностями, группой риска и т.д.)
3. Контроль за реализацией учебных программ , практических и семинарских занятий.
4. Организация методического обеспечения учебного процесса.
5. Работа тьютера в ДО (работа в системе ДО , консультирование обучающихся ,
документооборот )
6. Диагностика и контроль за соответствием занимающих должностей (пожарные и спасатели)
7. Диагностика, коррекция и патронаж клиентов ГПЦ
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Со словарем
Уровень владения ПК:
- навыки работы с оргтехникой и персональным компьютером на уровне уверенного пользователя - знание основных программ Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer; знание специализированных программ: Консультант Плюс
Владение техникой
Все виды офисной техники, электронная почта
Дополнительная информация
Занятия в свободное время:
Активный отдых, чтение, рисунок, самообразование по психологии, воспитание детей.
Личные качества:
Целеустремленность, ответственность, дисциплинированность, высокая работоспособность, стрессоустойчивость, коммуникабельность,
умение оперативно работать с большим объемом информации в условиях многозадачности, вести деловые переговоры
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