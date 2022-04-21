Менеджер маркетплейс Ozon и Wildberries

Здравствуйте!

Меня зовут Татьяна Назарова.

Я менеджер в маркетплейсах ozon и wildberries.

Готова на полное или частичное ведение аккаунта.

Профессионально оказываю полный спектр услуг по ведению бизнеса на маркетплейсах ozon, wildberries.

- Подключение и активация поставщиков на маркетплейсах ozon, wildberries

- Создание витрины и бренд контента

- Создание и заполнение карточек товаров на вайлдберриз, озон

- Сбор ключевых слов для карточек товаров

- Составление SEO заголовков и описания для карточек товаров на wildberries, ozon

- Создание продающих изображений для карточек товаров

- Работа с инфографикой и ключевыми преимуществами товара

- Создание Rich контента для карточек товаров на ozon

- Настройка и управление рекламными компаниями на ozon, wildberries

- Аналитика рекламных кампаний и продаж на вайлдберриз, озон

- Работа с отзывами и вопросами в кабинетах ozon, wildberries

- Управление поставками на склады вайлдберриз, озон

- экспертные знания в работе маркетплейсов, как выводить товары в ТОП на маркетплейсах ozon, wildberries, и как их там удерживать

- умение работать с большим количеством SKU разных товарных категорий

Окончила курсы Академии Экспертов по ozon и wildberries - имеется сертификат.

Я убеждена, что сейчас открылись фантастические возможности для продажи товаров на маркетплейсах ozon, wildberries.

И сейчас самое лучшее время - ими воспользоваться!

Буду рада обсудить с вами ваши задачи.