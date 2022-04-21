Здравствуйте!
Меня зовут Татьяна Назарова.
Я менеджер в маркетплейсах ozon и wildberries.
Готова на полное или частичное ведение аккаунта.
Профессионально оказываю полный спектр услуг по ведению бизнеса на маркетплейсах ozon, wildberries.
- Подключение и активация поставщиков на маркетплейсах ozon, wildberries
- Создание витрины и бренд контента
- Создание и заполнение карточек товаров на вайлдберриз, озон
- Сбор ключевых слов для карточек товаров
- Составление SEO заголовков и описания для карточек товаров на wildberries, ozon
- Создание продающих изображений для карточек товаров
- Работа с инфографикой и ключевыми преимуществами товара
- Создание Rich контента для карточек товаров на ozon
- Настройка и управление рекламными компаниями на ozon, wildberries
- Аналитика рекламных кампаний и продаж на вайлдберриз, озон
- Работа с отзывами и вопросами в кабинетах ozon, wildberries
- Управление поставками на склады вайлдберриз, озон
- экспертные знания в работе маркетплейсов, как выводить товары в ТОП на маркетплейсах ozon, wildberries, и как их там удерживать
- умение работать с большим количеством SKU разных товарных категорий
Окончила курсы Академии Экспертов по ozon и wildberries - имеется сертификат.
Я убеждена, что сейчас открылись фантастические возможности для продажи товаров на маркетплейсах ozon, wildberries.
И сейчас самое лучшее время - ими воспользоваться!
Буду рада обсудить с вами ваши задачи.