24_marketing

Антон Гутовский 24_marketing24_marketing
47 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
УДАЛЁННЫЙ МАРКЕТИНГ. ЭКОНОМИЧНО, ЭФФЕКТИВНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.
Полный комплекс работ в области маркетинга на рынках B2B.
Маркетинг: Подготовка обзоров рынка, определение тенденций развития рынка, проведение конкурентного анализа, анализа системы сбыта, проведение экспертных интервью, составление маркетингового плана, стратегии развития.
Проектная деятельность: разработка и реализация проектов, вывод новых продуктов.
Опыт работы более 7 лет.
СТОИМОСТЬ:
Оговаривается индивидуально в соответствии с задачами. Предоплата 30%.
СВЯЗЬ:
+7-911-294-0201
icq – 161956966
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