24_marketing

Антон Гутовский 24_marketing

 
47 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

УДАЛЁННЫЙ МАРКЕТИНГ. ЭКОНОМИЧНО, ЭФФЕКТИВНО, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО.

Полный комплекс работ в области маркетинга на рынках B2B.

Маркетинг: Подготовка обзоров рынка, определение тенденций развития рынка, проведение конкурентного анализа, анализа системы сбыта, проведение экспертных интервью, составление маркетингового плана, стратегии развития.

Проектная деятельность: разработка и реализация проектов, вывод новых продуктов.

Опыт работы более 7 лет.

СТОИМОСТЬ:

Оговаривается индивидуально в соответствии с задачами. Предоплата 30%.

СВЯЗЬ:

+7-911-294-0201

icq – 161956966