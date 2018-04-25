24hitcom

Сергей 24hitcom

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Ваш сайт за 24 часа! Бесплатное демо вашего сайта!

Закажите  премиум сайт всего за 100$ 

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  • Мы размещаем сайты наших клиентов на серверах Go Daddy, самого крупного и надежного хостинг провайдера США.
  • Используем самые современные и проверенные инструменты веб разработки для достижения лучшего результата.
  • В нашей базе более 5 000 графических элементов в виде фото и видео для сайтов всех видов деятельности.
  • Осуществляем полную поддержку клиентов, вплоть до наполнения и редактирования материалов сайтов.
  • Наши сайты современны и адаптированны для просмотра на мобильных телефонах и планшетах.
  • Индивидуальные решения на JavaScript для бизнеса в любой сфере деятельности.
  • Быстрые сроки за счет узкой специализации и налаженному процессу. Изготовление сайта за 24 часа!
Что вы получите при заказе

  • сайт премиум уровня удобный для просмотра на пк и мобильных устройствах
  • до 10 страниц описывающих ваши услуги или товары
  • портфолио с фотографиями по рубрикам и с 5 отдельными галереями
  • модуль слайдшоу для фотографий
  • блог для новостей, статей и прочих материалов
  • видео презентацию (видео заставку)
  • онлайн форму контактов
  • страницу с видео Youtube
  • страницу с картой проезда или адреса
  • онлайн форму заказа
Клиенты 24HIT Web Studios﻿ получают полностью готовый и настроенный сайт, созданный по новейшим технологиям и согласно современным тенденциям веб дизайна. Философия 24HIT Web Studios заключается в широком использованием таких визуальных элементов, как фото и видео в веб разработке. Мы используем проверенные инструменты и стандарты, признанные во всем мире, постоянно развивая и совершенствуя их. Я уверен в том, что сайты, созданные по нашим рецептам, будут выгодно выделяются среди других и являться важной составной вашего успеха.