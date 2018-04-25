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- до 10 страниц описывающих ваши услуги или товары
- портфолио с фотографиями по рубрикам и с 5 отдельными галереями
- модуль слайдшоу для фотографий
- блог для новостей, статей и прочих материалов
- видео презентацию (видео заставку)
- онлайн форму контактов
- страницу с видео Youtube
- страницу с картой проезда или адреса
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