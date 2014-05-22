Комплексное администрирование Linux/Windows серверов, В любой точке мира.

На сегодняшний день, я предоставляю полный спектр услуг, по администрированию серверов. Нет такой задачи которую бы я не решил.

Тонкая настройка серверов.

Оптимизация сервера под 1С — Битрикс.

Настройка веб-серверов nginx / php-fpm.

Внедрение IP-АТС на базе ASTERISK

Балансировка трафика с помощью nginx и HAProxy.

Создание высокопроизводительных кластеров.

Настройка и оптимизация работы MySQL сервера.

Настройка резервного копирования.

Помощь в отражении DDoS-атак.

Анализ логов работы установленного ПО и серверных приложений с целью выявления потенциальных проблем и исправления существующих.

Написание или правка системных скриптов, автоматизация задач.

Построение облачных систем на базе Cloudstack, Openstack, OpenNebula.