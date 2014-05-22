Комплексное администрирование Linux/Windows серверов, В любой точке мира.
На сегодняшний день, я предоставляю полный спектр услуг, по администрированию серверов. Нет такой задачи которую бы я не решил.
Тонкая настройка серверов.
Оптимизация сервера под 1С — Битрикс.
Настройка веб-серверов nginx / php-fpm.
Внедрение IP-АТС на базе ASTERISK
Балансировка трафика с помощью nginx и HAProxy.
Создание высокопроизводительных кластеров.
Настройка и оптимизация работы MySQL сервера.
Настройка резервного копирования.
Помощь в отражении DDoS-атак.
Анализ логов работы установленного ПО и серверных приложений с целью выявления потенциальных проблем и исправления существующих.
Написание или правка системных скриптов, автоматизация задач.
Построение облачных систем на базе Cloudstack, Openstack, OpenNebula.