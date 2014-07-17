Комплексное администрирование Linux/Windows серверов, В любой точке мира.

На сегодняшний день, я предоставляю полный спектр услуг, по администрированию серверов. Нет такой задачи которую бы я не решил.

Тонкая настройка серверов.

Оптимизация сервера под 1С — Битрикс.

Настройка веб-серверов nginx / php-fpm.

Балансировка трафика с помощью nginx и HAProxy.

Создание высокопроизводительных кластеров.

Настройка и оптимизация работы MySQL сервера.

Настройка резервного копирования.

Помощь в отражении DDoS-атак.

Анализ логов работы установленного ПО и серверных приложений с целью выявления потенциальных проблем и исправления существующих.

Написание или правка системных скриптов, автоматизация задач.

Построение облачных систем на базе Cloudstack, Openstack, OpenNebula.

Внедрение IP-АТС на базе ASTERISK

- Установка и настройка IP АТС в режиме call-центра, настройка VoIP-устройств, подключение к оператору.

- Внедрение call-центра и CRM системы (на выбор AsterCRM, SugarCRM или vTigerCRM). Импорт базы клиентов в CRM.

- Установка и настройка комплекса: IP АТС, call-центр, CRM, SMS, E-mail. Создание корпоративной телефонии.

Так же есть большой опыт с 1С Битрикс.