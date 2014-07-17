необходимо сделать несколько разделов 1. Главная страница 2. Социальная сеть - страница пользователя - страница группы 3. Каталог - страница каталога - страница элемента каталога более подробное описание будет предоставленно выбранным кандидатам, сейчас ищутся именно те дизайнеры, кто делал, и имеет в ...
На сегодняшний день, я предоставляю полный спектр услуг, по администрированию серверов. Нет такой задачи которую бы я не решил.
Тонкая настройка серверов.
Оптимизация сервера под 1С — Битрикс.
Настройка веб-серверов nginx / php-fpm.
Балансировка трафика с помощью nginx и HAProxy.
Создание высокопроизводительных кластеров.
Настройка и оптимизация работы MySQL сервера.
Настройка резервного копирования.
Помощь в отражении DDoS-атак.
Анализ логов работы установленного ПО и серверных приложений с целью выявления потенциальных проблем и исправления существующих.
Написание или правка системных скриптов, автоматизация задач.
Построение облачных систем на базе Cloudstack, Openstack, OpenNebula.
Внедрение IP-АТС на базе ASTERISK
- Установка и настройка IP АТС в режиме call-центра, настройка VoIP-устройств, подключение к оператору.
- Внедрение call-центра и CRM системы (на выбор AsterCRM, SugarCRM или vTigerCRM). Импорт базы клиентов в CRM.
- Установка и настройка комплекса: IP АТС, call-центр, CRM, SMS, E-mail. Создание корпоративной телефонии.
Так же есть большой опыт с 1С Битрикс.
- Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу в команду системного администратора. Нужен грамотный толковый специалист. Необходимые знания. - Виртуализация KVM Xen Hyper-V VMware - OpenStack на уровне джуниора - идеальная работа в CentOS, Debian,Windows Server 2012 - Знание, и уверенная работа со всей линейкой продуктов ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад