Back-end (js+php+sql)

Примеры небольших работ:

-mysearch.25one.com.ua - немножко нарушим монополию «Google». Не в сфере самой его поисковой базы данных, конечно. А, например, в сфере «выдачи» этих данных : убрать их навязчивую рекламу (заодно и все переходы, «денежку» посчитывающие (в коде вы вообще не найдете ни одного упоминания про «монополиста») + вместо их рекламы, например, «подсунуть» свою + и вообще подумать о том, чтобы «нарушить» порядок «выдачи» (т.е., те, кто был на 10-й странице, вдруг станут на 1-й); кроме того, здесь на «клиенте» вы не сможете увидеть не только php-скрипт, но и даже основной js-скрипт (и это не node.js, а своя собственная технология);

-serm-ua.25one.com.ua – разработка собственной CRM-парсинга в сегменте ua (пока работает только Demo-версия; например, попробуйте поиск следующих слов «киев», «президент» (вводите без кавычек); интерфейс для авторизированных пользователей будет предусматривать, например :-дополнительный ввод своих url для поиска;-ввод своих «ключевых слов» для поиска;-«негатив» или «позитив» по содержанию новости);

-unisender.25one.com.ua/post_send/ - лендинг + рассылка (!!!не «спамит») с возможностью «собрать» свой образец письма + управлять списком рассылки;

-landing.25one.com.ua – конструктор landing page для создания «посадочных» страниц по индивидуальному (!!!) дизайну вообще без (!!!) участия web-разработчика за 5 (!!!) минут (для правильной работы с конструктором форм желательно прочитать help);

-www.25one.com.ua- небольшая поисковая CRM-система (свозможностью добавления/корректировки/удаления записей), написанная с

использованием инструментария html+css+js(jquery+axaj)+php+sql (ООП –

реализация «движка» - количество возможных дополнений пунктов меню не имеет

значения (по сути, тут написан полностью свой небольшой MVC–«движок»), система работает без единой перезагрузкиосновной страницы (полная ajax-реализация на основе собственного js-плагина), в

пункте меню «Товары» реализована возможность загрузки и корректировки изображений

(реализация - также без перезагрузки страницы);

-cmsxml.25one.com.ua– скрипт - конвертор баз данных интернет – магазинов на любых CMS в XML(YML) – форматдля загрузки на, например, Hotline, ЯндексМаркет(на основе БД реального магазина, анализ около 70 тыс.записей);

-category.25one.com.ua – работа с меню типа«дерево - категорий»;

-banner.25one.com.ua– скрипт анализа посетителем сайта «кликов» по баннеру;

-menu.25one.com.ua– скрипт подстраиваемого «живого» меню (опция «Администрирование» позволяет online корректироватьпункты выпадающих меню(в т.ч. – добавлять, изменять и удалять) и конструировать

необходимые «программы» на ваш вкус, все изменения тут отображаются в самом

меню);

-taxi.25one.com.ua – небольшой «движок»для сервиса бронирования мест в транспорте;

-brand.25one.com.ua – небольшойскрипт SEO-анализа любого выбранного вами сайта (анализируетсяналичие и содержимое файла robots.txt);

-test.25one.com.ua – пример формырегистрации пользователя для любого сайта.

Все примеры «самописны» и при их написании не использовались какие-либо CMS, фреймворки или блоки готового кода.Также могу выступить в роли разработчика для CRM Sugar, Suite (корректировка, разработка любого функционала).