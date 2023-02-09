26102001am1770

#рекламных #Видеомонтаж #Коррекция цвета #Добавление эффектов

Основные услуги



Видеомонтаж



ТОП-5



$3/час



от $3, от 1 дня



Фото- відео- монтаж



*Цифровой портрет



*Графический портрет



*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art



*Обработка фотографий



*Ретушь фотографий



*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цветной.



*Восстановление качества и четкости фото



*Ваши желания по обработке



*Изготовление видео:



*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.



*Видеомонтаж.



*Коррекция цвета.



*Добавление эффектов.



*Вставка логотипов, текста в видео.



*Изменение размеров и разрешения видео.



*Звуковое оформление (Аудио монтаж)



*Ваши желания по обработке



***Улучшение качества фото/видео* #ник телеграм: AM_2610