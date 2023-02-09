26102001am1770

Руслан 26102001am1770

 
22 годаРоссия/Оренбург
год на фриланс-бирже
Был
год назад
#рекламных #Видеомонтаж #Коррекция цвета #Добавление эффектов

Основные услуги

Видеомонтаж

ТОП-5

$3/час

от $3, от 1 дня

Фото- відео- монтаж

*Цифровой портрет

*Графический портрет

*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art

*Обработка фотографий

*Ретушь фотографий

*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цветной.

*Восстановление качества и четкости фото

*Ваши желания по обработке

*Изготовление видео:

*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.

*Видеомонтаж.

*Коррекция цвета.

*Добавление эффектов.

*Вставка логотипов, текста в видео.

*Изменение размеров и разрешения видео.

*Звуковое оформление (Аудио монтаж)

*Ваши желания по обработке

***Улучшение качества фото/видео* #ник телеграм: AM_2610