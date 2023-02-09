26102001am1770

#рекламных #Видеомонтаж #Коррекция цвета #Добавление эффектов
Основные услуги
Видеомонтаж
ТОП-5
$3/час
от $3, от 1 дня
Фото- відео- монтаж
*Цифровой портрет
*Графический портрет
*Портрет в стиле Дрим Арт / Dream Art
*Обработка фотографий
*Ретушь фотографий
*Восстановление цвета. Обработка черно-белой фотографии в цветной.
*Восстановление качества и четкости фото
*Ваши желания по обработке
*Изготовление видео:
*рекламных, свадебных, в соц. сети и другие из ваших видеоматериалов.
*Видеомонтаж.
*Коррекция цвета.
*Добавление эффектов.
*Вставка логотипов, текста в видео.
*Изменение размеров и разрешения видео.
*Звуковое оформление (Аудио монтаж)
*Ваши желания по обработке
***Улучшение качества фото/видео* #ник телеграм: AM_2610
Я против войны в Украине!