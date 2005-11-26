Делаю качественный и быстрый дизайн
Привет меня зовут Ваня, живу в городе Екатеринбург, занимаюсь UI/UX дизайном. В свободное от работы время люблю поиграть в футбол или просто погулять. Мне важно понимать потребности и цели моих клиентов. Поэтому я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.
Мои контакты:
WhatsApp: +7 912 688 23-24
Почта: [email protected]
Телеграм: @Polkivnik_ivan
Гарантии, которые я предоставляю:
Выполнение работы в срок.
Всегда довожу дело до конца.
Не беру предоплату.
Остаюсь на связи и не пропадаю в каких бы то ни было ситуациях.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Лендинг по созданию онлайн магазинанет просмотров
- Лендинг спортивного зала1 просмотр
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Дизайн мобильных приложений
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