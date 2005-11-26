261125

Иван Белов 261125

 
19 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Делаю качественный и быстрый дизайн

Привет меня зовут Ваня, живу в городе Екатеринбург, занимаюсь UI/UX дизайном. В свободное от работы время люблю поиграть в футбол или просто погулять. Мне важно понимать потребности и цели моих клиентов. Поэтому я погружен во все этапы проекта, от концепции до финальной реализации, чтобы убедиться, что вы получаете именно то, что вам нужно. Свяжитесь со мной, чтобы обсудить детали вашего проекта и приступить к работе над ним с уверенностью в успешном результате.

Мои контакты:

Гарантии, которые я предоставляю:

  1. Выполнение работы в срок.

  2. Всегда довожу дело до конца.

  3. Не беру предоплату.

  4. Остаюсь на связи и не пропадаю в каких бы то ни было ситуациях.

Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$3/час
от $50от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$4/час
от $70от 5 дней
нет рейтинга