Инфографика для WB
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я - сертифицированный дизайнер инфографики для WB!
Занимаюсь созданием ИНФОГРАФИКИ, для товара помогающую увеличить продажи
100% Для меня важно качество моей работы
Создам для Вас минималистичную или наоборот яркую инфографику по вашему желанию
*Подхожу ответственно к выполнению работ
*Работаю с ТЗ или без него
*Работаю в программе Figma и Canva
Сроки работы - от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от моей закгруженности
Для заказа можно еще писать в телеграмме @HGtany
Я против войны в Украине!
Портфолио
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Дизайн продукции
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$400/час
от $350от 3 дней
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