Инфографика для WB

Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я - сертифицированный дизайнер инфографики для WB!

Занимаюсь созданием ИНФОГРАФИКИ, для товара помогающую увеличить продажи

100% Для меня важно качество моей работы

Создам для Вас минималистичную или наоборот яркую инфографику по вашему желанию

*Подхожу ответственно к выполнению работ

*Работаю с ТЗ или без него

*Работаю в программе Figma и Canva

Сроки работы - от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от моей закгруженности

Для заказа можно еще писать в телеграмме @HGtany