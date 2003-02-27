27022003Anna

Графический дизайнер

Работаю в сфере графического дизайна два года. Занимаюсь разработкой логотипов, фирменных стилей, печатной продукции и оформлением презентаций. Разработала фирменный стиль для кофейни, который соответствовал концепции заведения. Логотип отображал идею и особенность концепции.Сделала ребрендинг для ИП (кондитерской). Это помогло повысить продажи, сделало логотип узнаваемым. Участвовала в создании проекта «Сохранение архитектурного наследия».Создали логотип, рекламную продукцию и видео ролики. Благодаря этому проекту, мы привлекли внимание общества, на проблему забвения своей истории и архитектурного наследия.Работала над разработкой афиш, листовок, и другой графической продукции.Перфекционист, создаю креативные логотипы учитывая ваши пожелания.