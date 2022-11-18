Транскрибация

Я – начинающий фрилансер. Ответственно отношусь к работе, исполнительный и пунктуальный.

Есть опыт в транскрибации. Могу выполнить работу в Microsoft Word или Google Document на Ваш выбор. Работаю на русском языке.

Так же владею Adobe Illustrator. Осуществляю перевод растрового изображения в векторное ручным способом без трассировки с детальной проработкой. Создание иконок, элементов декора для веб-страниц, визиток, листовок и прочей типографической продукции. Создание принтов (паттернов).

Буду рад сотрудничеству!