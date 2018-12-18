Мои работы можно посмотреть на сайте портфолио: http://s27.co/ru/

Рисую макеты векторые и растровые: визитки, листовки, буклеты, брошюры, плакаты, афиши, баннеры

Обработка фотографий: ретушь, реставрация старых фотографий,

раскрашивание черно-белых изображений, восстановление утраченных фрагментов, удаление лишних объектов, портретная обработка, фотомонтаж, фотоколлаж, обтравка, цвето- и светокоррекция и др.

Монтаж видео из ваших материалов, наложение эффектов, ретушь, образка видео, рассмотрю предложение съемки видеороликов

Создаю 3D модели разной сложности

Дизайнер наружной рекламы