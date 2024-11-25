Гарантирую качество и выполнение в сроки .

Доброго времени суток ,меня зовут Любовь .

С переводами работаю качественно, укладываясь в сроки, всегда очень ответственно подхожу к заданию, максимально стараюсь проникнуться темой и выдать точный перевод без погрешностей и "машинности". Поэтому как результат моей работы над переводом - это всегда грамотный, "живой" (не машинный) и легкочитаемый текст.

Ваш заказ будет воспринят с интересом, выполнен качественно и в срок. ПРИНЦИПЫ В РАБОТЕ: ответственно подхожу к любому поручению заказчика. Финальная стадия перевода для меня - это обязательная проверка текста на наличие ошибок, опечаток, а также коррекция стиля.

Знаю точно: Вы останетесь довольны результатом!