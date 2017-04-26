Менеджер интернет-проектов

При запросе в онлайн-менеджер я отвечу всем!!!

skype: mark.polo68

Добрый день, я контент-менеджер и менеджер нескольких интернет-проектов. Мне требуются копирайтеры на автомобильные тематики, женские тематики.

Я лояльный заказчик, который готов к обучению.