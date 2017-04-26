Требуется написать [b]пять свежих статей новостной тематики[/b] по [b]АВТОВАЗу[/b]. Новинки, история. Оплата 35/1000 и сразу. На веб-мани. (WMZ, WMR, WMP)
При запросе в онлайн-менеджер я отвечу всем!!!
skype: mark.polo68
Добрый день, я контент-менеджер и менеджер нескольких интернет-проектов. Мне требуются копирайтеры на автомобильные тематики, женские тематики.
Я лояльный заказчик, который готов к обучению.
- $12Копирайтинг4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $75
Добрый день. Требуется написание статей о ремонте и диагностике Фольксваген Поло. В проекте 20 статей о ремонте. Примеры: "замена передних амортизаторов Фольксваген Поло (+артикулы и выбор)", "почему Поло дёргается при наборе скорости", и прочее. Оплата от ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $75
Добрый день. Требуется написание обзорных новостных статей об автомобильных новинках 2019 модельного года. Статьи размером от 6 000 символов, на ваше усмотрение. Примеры: "обзор новой Санта Фе 2019 модельного года", "Последние новости о Лада Веста Кросс ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $45
Требуется написание пачки статей по автомобильной тематике (обзор новостной новых моделей). 10 информационных статей по [b]6000-8000 символов[/b]. План статей я предоставлю. От Вас необходимо только качественно писать и получать за это свою оплату! [b]Примеры[/b]: "обзор новой ...Рерайтинг6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Добрый день. Ищется технический контент-менеджер для наполнения [b]сайта о детях[/b]. Требуется подбирать фото и видео к статьям. Стоимость 1 фото 5 рублей и видео также, 5 рублей. К примеру в среднем статья состоит из 15 фото (2 галереи) и 2 ...Закрыт5 лет назад
- $60
Требуется написание пачки статей, 20 статей по описанию мототехники Kawasaki. Темы и ключи составлены. Длина статей от 4000-6000 символов. Оплата - 40 рублей / 1000 знаков. Описание технических характеристик, и достоинств с недостатками.Материалы вида: технические характеристики kawasaki ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $35
Требуется добавить картинки и видео в материалы на [b]ИНФОРМАЦИОнном сайте[/b]. Тематики: дети, рецепты. Оплата 5 рублей за фото и 5 рублей за видео. В итоге материал выходит на [b]70-110 рублей[/b]. К картинкам прописывается альт и ...Закрыт6 лет назад
- $75
Требуется написание 20-ти статей по тематике болезни собак, желательно ветеринар. Статьи уже подобраны. Все статьи 5000-7000 символов. Оплата 35/1000 знаков б.п. Оплата на веб-мани, или Яндекс.Деньги. Возможна оплата на сбер за минусом 2%. Особых требований нет, ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: [b]автомобильная[/b]. Модель: [b]Хёндай Солярис[/b]. Тип: [b]рерайтинг[/b]. 20 статей по теме ремонт двигателя (замена масла, замена грм, замена свечей и прочее). Темы и ключи составлены. Длина статей от 4000-6000 символов. Оплата - 40 / 1000 знаков. Хороший читаемый текст от человека, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Добрый день. Ищется технический контент-менеджер для наполнения автомобильного сайта. Требуется подбирать фото и видео к статьям. Стоимость [b]1 фото 5 рублей[/b] и [b]видео[/b] также, [b]5 рублей[/b]. К примеру в среднем статья состоит из 10 фото ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Тематика: [b]автомобильная[/b]. Модель: [b]Шевроле Лачетти[/b]. Тип: [b]рерайтинг[/b]. 10 статей по теме ремонт двигателя (замена масла, замена грм, замена свечей и прочее). Темы и ключи составлены. Длина статей от 3500-6000 символов. Оплата - 40 / 1000 знаков. Хороший читаемый текст ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $9
Добрый день. Ищется технический контент-менеджер для наполнения автомобильного сайта. Требуется подбирать фото и видео к статьям. Если есть опыт, то возможно и работа как полноценный контент-менеджер. Знание технической части автомобиля. К картинке необходимо заполнить поля alt ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
Требуется написание пачки статей по автомобильной тематике (Шевроле Нива). 15 информационных статей по 2000-8000 символов. План статей я предоставлю. От Вас необходимо только качественно писать и получать за это свою оплату! Тематика: двигатель. Примеры: "как заменить ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется контент-менеджер для размещения [b]10 статей на сайте с CMS Wordpress[/b]. Темактика: кошки. Статьи уже написаны. Необходимо: 1. Вычитка полученной статьи. Статьи написаны грамотными авторами, ошибок мало, в основном проскакивают очепятки. 2. Подбор картинок для статей. Обычно 1 ...Закрыт7 лет назад
Требуется размещение 10 статей на сайте тематике "КОШКИ". Статьи уже написаны. Вам остаётся только их разместить. Заголовки и Сео-тайтлы прописывает семантик. Вам необходимо подбирать картинки по тексту и вставлять их в запись. Также оформлять текст (требования ...Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт7 лет назад