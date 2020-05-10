Настройка рекламы в яндексе

Меня зовут Альбина. Я начинающий специалист в интернет рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг "Специалист по интернет рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен прошу только отзыв о моей работе.Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее сотрудничество. Жду от Вас ответа. С уважением Альбина.