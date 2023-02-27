html-верстальщик

Здравствуйте.

Выполню верстку из вашего макета в формате figma или другим формате.

Что нужно для заказа верстки:

1. Макет по которому нужно выполнить верстку; Для заказа вам понадобиться макет (Figma,). Бесплатно проконсультирую вас в чате или по телефону, помогу с выбором технологий.

2. Обязательные требования или пожелания к вёрстке, если таковые имеются;

3. Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить.

Верстка сайта по доступной цене, так как пополняю портфолио.

Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

???? Гарантия на верстку

В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены.

Конечная цена формируется при уточнении всех деталей. За один блок - 200 руб.

Мои навыки:

• HTML5, CSS3;

• JavaScript;

• Слайдеры - (Swiper/Slick-Slider);

• Git;

• Адаптивная вёрстка, кроссбраузерная, семантическая (Резиновая/Брейкпроинты);

• Бэм;

• Flexbox, Grid.

• Figma, Photoshop;

• SVG, svg-спрайты,

• Pixel Perfect, html-письма, JQuery, анимация на JS.

В чем преимущества при работе со мной:

• Всегда на связи (в любое время суток)

• Готова приступить к работе прямо сейчас

• Всегда укладываюсь в срок

• После принятия Вами работы, в случае, если Вы обнаружите ошибки в верстке, исправлю всё абсолютно бесплатно

• Всегда прислушиваюсь к желаниям заказчика

• Люблю свою работу