Здравствуйте.
Выполню верстку из вашего макета в формате figma или другим формате.
Что нужно для заказа верстки:
1. Макет по которому нужно выполнить верстку; Для заказа вам понадобиться макет (Figma,). Бесплатно проконсультирую вас в чате или по телефону, помогу с выбором технологий.
2. Обязательные требования или пожелания к вёрстке, если таковые имеются;
3. Если нужны анимации, необходимо об этом сообщить.
Верстка сайта по доступной цене, так как пополняю портфолио.
Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
???? Гарантия на верстку
В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены.
Конечная цена формируется при уточнении всех деталей. За один блок - 200 руб.
Мои навыки:
• HTML5, CSS3;
• JavaScript;
• Слайдеры - (Swiper/Slick-Slider);
• Git;
• Адаптивная вёрстка, кроссбраузерная, семантическая (Резиновая/Брейкпроинты);
• Бэм;
• Flexbox, Grid.
• Figma, Photoshop;
• SVG, svg-спрайты,
• Pixel Perfect, html-письма, JQuery, анимация на JS.
В чем преимущества при работе со мной:
• Всегда на связи (в любое время суток)
• Готова приступить к работе прямо сейчас
• Всегда укладываюсь в срок
• После принятия Вами работы, в случае, если Вы обнаружите ошибки в верстке, исправлю всё абсолютно бесплатно
• Всегда прислушиваюсь к желаниям заказчика
• Люблю свою работу