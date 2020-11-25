Выполню Ваш заказ качественно

Здравствуйте! Я рада видеть Вас на моем профиле и готова к сотрудничеству.

Я ответственный человек, который выполнит Ваш заказ вовремя. Я заинтересована в работе, т.к. вижу в этом не только денежную прибыль, но также и развитие своих навыков.

Я готова работать с текстами. Могу качественно и точно выполнить перевод с английского языка на русский и наоборот .

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ я новичок в мире фриланса, поэтому с удовольствием выполню Ваш заказ за низкую стоимость (что не значит слабенькое исполнение), для пополнения моего портфолио и отзывов.