2A-studio

Андрей 2A-studio

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменение макета главной страницы сайта - PSD

    Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется минимально видоизменить его чтобы не был полной копией (цвета, компановка элеентов), в том числе изменить пункты меню (текст), возможно добавить слайдер, вставить другое ...

    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на WP

    Требуется перенести сайт (10-15 страниц) на Wordpress с небольшим изменением шаблона (поменять лого, удалить пункт меню из админки вордпресса).

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение шаблона главной страницы сайта в PSD

    Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется немного видоизменить его чтобы не был полной копией, в том числе изменить пункты меню (текст), возможно добавить слайдер, вставить другое лого (возможно немного адоптировав ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Изменение макета главной страницы сайта - PSD

    Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется немного видоизменить его чтобы не был полной копией, в том числе изменить пункты меню (текст), вставить другое лого (возможно немного адоптировав его стилистически), вставить вместо шаблонного ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта юридической компании

    Нужно сделать PSD макет главной страницы сайта юридической компании. Примеры на что должен быть похож макет: http://www.divorcelawfirmnewyork.com/ http://www.berkbot.com/practice-areas/divorce-overview/ http://www.trablaw.com/ Цвета: Гранат и золото. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перенос сайта HTML на Wordpress

    $120

    Необходимо перенести уже имеющийся HTML сайт на WP 3.x (сделать шаблон WP по образу имеющегося сайта) Дополнительно: - перенести контент со страниц сайта на новый сайт WP. (около 20 небольших страниц) ...

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

erv31
Роман 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов
$30
10 баллов
12 лет назад
Изменение макета главной страницы сайта - PSD
Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Все сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Изменение шаблона WP + наполнение сайта контентом
WordPress
Хороший и ЧЕСТНЫЙ заказчик. Очень понравилось сотрудничать - четкое ТЗ. Рекомендую!
Было приятно сотрудничать. Степан четко понял ТЗ. Все сделал качественно и в срок. Только положительные впечатления.
Ответный отзыв
GBOXMEDIA
Влад 
31 год
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
12 лет назад
PSD макет сайта компании по выгулу собак.
Отличный человек, задача поставлена понятно, спасибо за работу. Советую!
Создание макета сайта. Все сделано хорошо и в срок.
Ответный отзыв
iyava666
Инна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$80
10 баллов
12 лет назад
Дизайн сайта юридической компании
Хороший заказчик, с понятным ТЗ. Оплата своевременная. Комфортно работать.
Все сделано хорошо и в срок.
Ответный отзыв