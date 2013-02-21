Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется минимально видоизменить его чтобы не был полной копией (цвета, компановка элеентов), в том числе изменить пункты меню (текст), возможно добавить слайдер, вставить другое ...
- Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется перенести сайт (10-15 страниц) на Wordpress с небольшим изменением шаблона (поменять лого, удалить пункт меню из админки вордпресса).Закрыт12 лет назад
Требуется немного изменить шаблон WP и наполнить страницы контентом с уже имеющегося сайта. Прошу указывать цену.Завершен12 лет назад
Требуется сверстать макет psd под вордпресс. Верстка должны быть валидной, кроссбраузерной. Прошу указывать цену.Завершен12 лет назад
Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется немного видоизменить его чтобы не был полной копией, в том числе изменить пункты меню (текст), возможно добавить слайдер, вставить другое лого (возможно немного адоптировав ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт12 лет назад
Имеется шаблон главной страницы сайта в PSD. Требуется немного видоизменить его чтобы не был полной копией, в том числе изменить пункты меню (текст), вставить другое лого (возможно немного адоптировав его стилистически), вставить вместо шаблонного ...Завершен12 лет назад
Наобходимо разработать PSD макет главной страницы сайта компании по выгулу собак. Текст и картинки имеются Цвета: оливковый, зеленый, коричневый, белый P.S. Просьба указывать цену.Завершен12 лет назад
Нужно сделать PSD макет главной страницы сайта юридической компании. Примеры на что должен быть похож макет: http://www.divorcelawfirmnewyork.com/ http://www.berkbot.com/practice-areas/divorce-overview/ http://www.trablaw.com/ Цвета: Гранат и золото. ...Завершен12 лет назад
- $120
Необходимо перенести уже имеющийся HTML сайт на WP 3.x (сделать шаблон WP по образу имеющегося сайта) Дополнительно: - перенести контент со страниц сайта на новый сайт WP. (около 20 небольших страниц) ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт12 лет назад