Автомобильные тексты: редактирование, написание, перевод с французского

Автомобильный журналист, инженер-механик, переводчик с французского яз. (УДН им. П. Лумумбы, Москва), 15 лет в автомобильной журналистике, член Союза журналистов РФ, работал на международных автосалонах, более 1000 опубликованных статей, специализируюсь на иностранных автомобилях, особый конек - французские, особенно Citroёn. Работал на станциях по ТО и ремонту иномарок, опыт написания технических статей по ремонту автомобилей, специализация - двигатели.